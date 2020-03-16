MacBook Pro'lara Touch Bar Yerine In-Air Sensing Strip Gelecek!

Apple, gelecek MacBook Pro modelinde dokunmatik Touch Bar'ı güncellemeyi planlıyor. Ama bu kez, dokunmaya bile ihtiyaç duymayabilirsiniz...

  • Ercan Uğurlu
Apple'dan MacBook Pro'lara Yeni Touch Bar Özelliği

Apple, gelecek MacBook Pro modelinde Touch Bar'ı güncellemeyi planlıyor. Buna göre bir sonraki MacBook Pro modelinde dokunduğunuz değil, dokunmaya meylettiğiniz bir Touch Bar yer alabilir.

Patent dosyalarında ortaya çıkan bilgilere göre Apple, bir sonraki MacBook Pro'da yer alacak olan Touch Bar'ı In-Air Sensing Strip (Havada Algılama Şeridi) özelliğiyle donatacak. Yani bu bara artık dokunmanız gerekmeyecek, parmaklarınızı havada hareket ettirerek de bu barı kullanabileceksiniz.

Elbette bu ne kadar kullanışlı olacak ve hatta olacak mı, bunu şimdiden kesirmesi güç. Ne de olsa Apple, her patentini aldığı özelliğe cihazlarında yer vermiyor. Bekleyip göreceğiz.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
MEB duyurdu: Sürücü kursu sınavları ertelendi
19 Mart 2020 A101 kataloğunda neler var? İşte teknolojik ürünler
NBA oyuncusu Rudy Gobert'te Corona Virüs tespit edildi
Netflix'ten Türkiye'ye 6 proje daha!
Günün En çok Okunanları
Türkiye'deki Corona Virüsü Vaka Sayısı 18'e yükseldi
Bütün WiFi Modemler Kırılabilir! Ürküten Açığın Adı: "Kr00k"
Corona Virüs, şu an yaz mevsimini yaşayan ya da sıcak ülkelerde ne durumda?
58 Yıllık Teori, Yanlışlıkla Kanıtlandı
Bu Gezegende Yağmur Değil, Demir Yağıyor

 

 