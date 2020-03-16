MacBook Pro'lara Touch Bar Yerine In-Air Sensing Strip Gelecek!

Apple, gelecek MacBook Pro modelinde Touch Bar'ı güncellemeyi planlıyor. Buna göre bir sonraki MacBook Pro modelinde dokunduğunuz değil, dokunmaya meylettiğiniz bir Touch Bar yer alabilir.
Patent dosyalarında ortaya çıkan bilgilere göre Apple, bir sonraki MacBook Pro'da yer alacak olan Touch Bar'ı In-Air Sensing Strip (Havada Algılama Şeridi) özelliğiyle donatacak. Yani bu bara artık dokunmanız gerekmeyecek, parmaklarınızı havada hareket ettirerek de bu barı kullanabileceksiniz.
Elbette bu ne kadar kullanışlı olacak ve hatta olacak mı, bunu şimdiden kesirmesi güç. Ne de olsa Apple, her patentini aldığı özelliğe cihazlarında yer vermiyor. Bekleyip göreceğiz.
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