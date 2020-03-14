Şaşırtan açıklama Belçika'dan: Corona Virüs tedavisini bulduk!

Belçika'da Fen Bilimleri Araştırma Enstitüsü (VIB) bilim insanları, Corona Virüs'e karşı koruma sağlamaya aday bir ilacın araştırılmasında önemli yol kat ettiklerini duyurdu.
VIB-Gent Üniversitesi Tıbbi Biyoteknoloji Merkezi'nden Profesör Xavier Saelens, Corona Virüs'e karşı koruma sağlayan bir ilacın geliştirilmesinde önemli yol kat edildiğini duyurdu.
Prof. Xavier Saelens'in açıklamasına göre, Covid-19'un etken maddesi olan SARS-CoV-2 virüsüne karşı bir antikor keşfedildi.
Bu antikorun ABD'deki iki araştırma laboratuvarı ile işbirliği içinde geliştirildiği belirtilen açıklamada, araştırma ekibinin bu antikora dayanan potansiyel bir anti-koronavirüs geliştirme çalışmalarının devam ettiği bilgisi yer alıyor.
COVID-19'a karşı antikor çalışmaları, Corona Virüs salgını çıktığından bu yana Prof. Xavier Saelens'in liderliğinde çalışan laboratuvarda devam ediyordu.
CORONA VİRÜS TEDAVİSİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Bilim insanları antikor üzerine çalışmaları halen sürdürüyorlar. Açıklamaya göre, antikorun gelişimi için birkaç aşama daha var. Bunun için ayrıca laboratuvar hayvanları ve hastalarda da güvenlik ve etkinliğin test edilmesi gerekli olduğu belirtiliyor.
AŞIDAN HIZLI KORUMA SAĞLIYOR
Açıklamada, aşılara göre antikorun daha kısa ömürlü olduğu fakat hemen koruma sağladığı bilgisi yer alıyor. Buna göre, sağlık çalışanları ve hastalar virüse karşı hemen korunabilecekler. Ayrıca aşının aksine bu ilacın yaşlılar ve zayıf insanlarda da kullanılabileceği bilgisi de verildi.
Outstanding work and ground-breaking science on potential #COVID-19 treatment by Xavier Saelens & team from the VIB-UGent Center for Medical Biotechnology. Keeping a level head in times of crisis is crucial! https://t.co/EsKoNgMFTn pic.twitter.com/IRnQ0Tgqqf— VIB (@VIBLifeSciences) March 13, 2020
Flaman Bilim ve Yenilik Bakanı Hilde Crevits, "Kriz zamanlarında serin kanlı olmak önemlidir. VIB ve Gent Üniversitesi'den üst düzey bilim insanlarının yaptığı şey de tam olarak budur. SARS virüsüyle ilgili yıllarca süren biyomedikal araştırmaları, mevcut korona virüs ile benzerliklerini nispeten hızlı bir şekilde fark etmelerini sağladı. Bu onların ilk büyük adımı atmasına yardımcı oldu. Tabii ki daha fazla araştırma ve geliştirmeye ihtiyaç var ve henüz o noktada değiliz. Ancak Bilim ve Yenilik Bakanı olarak Corona Virüs'e karşı biyoteknolojik savaşta en üst sırada olduğumuzu görmek beni çok mutlu etti." dedi.
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