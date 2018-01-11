macOS'ta Yeni Parola Açığı!

macOS'ta yeni keşfedilen güvenlik açığı, geçen seneki kadar ciddi olmasa da bazı kullanıcıları kızdırabilir!

macOS'ta Yeni Parola Açığı!
Geçen seneki "root" açığı kadar ciddi değil

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