Magic The Gathering Netflix'e Geliyor!

Avengers filmlerinin yapımcılık ve yönetmenlik koltuğunda oturan Anthony ve Joe Russo, Netflix için sürpriz bir projeye imza atmaya hazır!

  • Barış Terun
Avengers Yönetmenleri Fantastik Bir Efsanede!

Eğer kartlar elinizdeyse, onları yeniden düzenleme zamanı gelip çattı. Avengers: Infinity War ve Avengers: Endgame'in yönetmenleri Joe ve Anthony Russo kardeşler, Wizards of Coast'un muazzam evreni Magic The Gathering'i beyaz cama, animasyon serisi olarak uyarlıyorlar. Fantastik kart oyunlarının bir numarası Magic The Gathering, 26 yıl önce FRP tutkunlarıyla buluşmuştu.

Netflix'in yaptığı açıklama fazlasıyla ilgi çekici. Wizards of The Coast ve Hasbro'nun eserleri, son zamanları en iyi yönetmenleri Russo kardeşler tarafından Netflix'e uyarlanacak. Russo kardeşler, Avengers ve Captain America uyarlamaları ile bolca ödüle hak kazanmış ve Avengers: Endgame ile tarihin en çok izlenen filminin yönetmenleri ünvanını kazanmışlardı. Russo kardeşler, Netflix filmi için "Dünyanın en büyük savaşçılarının, çarpıcı bir savaşta karşı karşıya geleceklerini" müjdelediler.

Russo kardeşler, "Magic The Gathering evreninin hayranlarının serimizi çok beğenmesini bekliyoruz. Yeni animasyon vasıtasıyla yepyeni hikayeler can bulacak ve hikayelerimizin kökeninde bulunan orijinal hikayeler, hiçlikten gerçekliğe karışacak. Serinin hayranlarının destek vermesi ile büyük bir başarıya ulaşacağız. Pek çok fantastik ögenin bir araya geldiği, muazzam bir dünya yaratacağız" ifadelerini kullandılar.

Netflix, animasyon serisinin ne zaman yayına gireceğini açıklamadı.

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