Manuel Vitesin Tabutuna Bir Çivi Daha: Aston Martin de "Tamam" Dedi!

Yüksek performanslı araçların özellikle manuel vitesle geldiği uzun bir dönem yaşadık. Ancak otomobil dünyası artık yavaş yavaş tamamen otomatik vitese geçiyor gibi görünüyor.
Bu kervana katılan son firma, Aston Martin. Bir zamanlar gururla, Dünya'da manuel vites seçeneği sunan tek firma olarak kalacağını söyleyen Aston Martin, artık bu iddiasında vazgeçmiş gibi görünüyor.
Peki firma neden aniden fikir değiştirdi? Aston Martin'in eski patronu Andy Palmer, Ferrari ve Lamborghini gibi diğer egzotik markaların uzun zamandan beri sadece otomatik vites sunmasından dolayı, firmanın artık eski dönemin üreticisi gibi görülmesinin buna neden olabileceğini söylüyor. Firmanın CEO'su Tobias Moers ise, "Manuel vitesi ciddi anlamda masaya yatırdık ve tartıştık. Artık ona ihtiyacımız olmadığını gördük. Üstelik, her yıl daha da sıkılaştırılan emisyon kuralların uydurmak için üzerinde değişiklik ve geliştirmeler yapmak gerekiyor. Artık bununla uğraşmamamız gerektiğini düşünüyoruz" dedi.
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