Mars'ta da Kutup Buzu Sorunu Varmış

Mars Yörünge Keşif aracının çektiği yeni fotoğraflar, kızıl gezegende yaşanan kutup buzu sorununu ortaya koyuyor!

  • Levent Öztürk
Mars'ın da kutbunda buz sorunu var
NASA/JPL/Arizona Üniversitesi

NASA'nın Mars Keşif Yörünge uzay aracı (Mars Reconnaissance Orbiter – MRO) kısmi bir şekilde Kızıl Gezegen'in kuzey kutbunun çökmesinin öncesini ve sonrasını gösteren görüntüler yakaladı. Böylece Mars'ta da, kutup buzullarının çökmesi gibi bir sorunun varlığı kanıtlanmış oldu.

Arizona Üniversitesi'ndeki MRO HiRise kamera ekibi, arazideki radikal değişimi gösteren bir görsel hazırladı. Gezegensel yerbilimci Alfred McEwen, yayınlanan bir HiRise görüntüsünün, üç Mars yılı önce çöken ve geride bir buz kütlesi alanı bırakan eğimin bir kısmı olduğunu söyledi. Bir Mars yılı 687 Dünya günü sürüyor ve MRO'nun buz kütlesini gösteren yakaladığı ikinci fotoğraf da 25 Aralık 2019 tarihinde çekilmişti.

MRO, 2006 yılından bu yana Mars yörüngesini evi edinmiş durumda. Yörünge aracının uzun ömrü ve yüksek çözünürlüklü kamerası da, bilim için Mars'taki değişiklikler söz konusu olduğunda en önemli tanık olmasını sağlıyor.

HiRise ekibi daha önce de Mars'ı şekil değiştirirken yakalamıştı. 2019 yılındaki etkileyici bir fotoğraf, bir çığ ile oluşan toz bulutunu göstermekteydi. Bu doğal olaylar, Mars ve Dünya'nın ortak olarak sahip oldukları şeylerden biri. Yer çekimi ve mevsim değişiklikleri, her iki gezegende de kendi izlerini bırakıyor.

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