'Bu daha önce görmediğiniz bir şey'... Mars'tan yeni fotoğraflar geldi

Geçtiğimiz gün Mars yüzeyine iniş yapan Perseverance Mars Aracı, iniş sırasında ve iniş sonrasında yakalanan büyüleyici fotoğrafları Dünya'ya gönderdi. Daha fazlasının ve detaylı bir videonun da yolda olduğu açıklanmış durumda.