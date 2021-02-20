'Bu daha önce görmediğiniz bir şey'... Mars'tan yeni fotoğraflar geldi

Geçtiğimiz gün Mars yüzeyine iniş yapan Perseverance Mars Aracı, iniş sırasında ve iniş sonrasında yakalanan büyüleyici fotoğrafları Dünya'ya gönderdi. Daha fazlasının ve detaylı bir videonun da yolda olduğu açıklanmış durumda.

Mars'sa İnişinin İlk Fotoğrafları Yayınlandı

NASA'nın Perseverance Mars Aracı geçtiğimiz gün Mars yüzeyini iniş yaptı ve insanlık için önemli bir başarıya daha imza atmış oldu. Şimdiyse araç, Mars'ta yakalanan bazı görüntüleri Dünya ile paylaşmaya başladı.

Yayımlanan karelerde keşif aracının indiği bölgeden görüntüler var. NASA yetkilileri, söz kareleri, "Bu, daha önce görmediğimiz bir şey" sözleriyle tanımlıyor. 

Perseverance'in resmi Twitter hesabından paylaşılan görüntülerden ilkinde, aracın Mars yüzeyine temas etmesinin saniye öncesini görüyoruz. Paylaşımda "Takımımın yıllardır hayalini kurduğu an gerçek oldu" ibaresi bulunuyor.

Diğer bir gönderide ise, Perseverance'ın Mars'a iniş yaparken uzaktan çekilmiş bir görüntüsünü görüyoruz. Mars Reconnaissance Orbiter'daki HiRISE kamera ile yakalanan bu görüntü, "Her resmin bir hikayesi var. Bu resim beni havada, Mars'a doğru süzülürken gösteriyor" cümlesi ile sunuluyor.

Bir diğer tweet'te ise, aracın tekerlekleri hizasından çekilmiş bir görüntü bulunuyor. Yapılan açıklama ise şöyle: "Taşları severim. Tekerleğimin yanındakilere bakın. Acaba bunlar volkanik mi, yoka tortulu mu? Cevabı bulmak için sabırsızlanıyorum."

Son tweet'te ise, Mars yüzeyinin daha geniş açılı bir görüntüsü yer alıyor ve şu açıklama ile sunuluyor: "Açık bir ufuk ve keşfedilecek çok fazla şey. Harekete geçmek için sabırsızlanıyorum."

NASA, Perseverance'ın Mars yüzeyine inişini saniye saniye kaydetmiş durumda ve bu video, şu anda dünyaya gönderiliyor. Video geldiğinde, bu resimlerden çok daha fazlasını ve hatta etkileyici videoları göreceğimiz kesin...

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