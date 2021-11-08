Mars'ta Heyecan Verici Keşif: Kızıl Gezegende Organik Moleküller Keşfedildi

NASA'nın Curiosity yüzey araştırma aracının, Mars'ta yeni organik moleküller keşfettiği duyuruldu. Peki bu ne anlama geliyor?

Mars'ta organik moleküller bulundu!

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