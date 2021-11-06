20 yıl Öncenin Prototip iPod'u Boyutuyla Görenleri Şaşırtıyor!

Tam 20 yıl önceye ait olan bir iPod prototipi ortaya çıktı. Son ürüne pek benzemeyen bu devasa prototip, yine de iPod efsanesinin başlamasında oynadığı rolle büyük önem taşıyor.

20 yıl öncenin prototip iPod'u

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