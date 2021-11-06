20 yıl Öncenin Prototip iPod'u Boyutuyla Görenleri Şaşırtıyor!

23 Ekim 2021, tarihin en ikonik müzik çaları olan iPod'un 20. yıldönümüydü. Apple'ın bir zamanların önde gelen müzik cihazı, Cult of Mac tarafından bildirildiği üzere, bugüne kadar 400 milyonun üzerinde satış gerçekleştirdi. iPod Touch'ın 2021 revizyonu hakkında dönen söylentiler olmasına rağmen, henüz hiçbir şey belli değil.
Panic'ten blog yazarı Cabel Sasser ise, geliştirme yapılırken gerçek ürün tasarımını maskelemeyi amaçlayan orijinal iPod'un çok erken bir prototipine ilk bakışını paylaştı. Yıllar boyunca görünüşte yaşlanmış, büyük olasılıkla aslında beyaz olan bir gövde, şimdi sarımsı bir görünüm almış durumda.
Bu prototip, devasa boyutuna rağmen, orijinal tüketici iPod'uyla aynı boyutta bir ekrana sahip. Prototip ünite aynı zamanda standart bir kulaklık bağlantı noktasının yanı sıra orijinal iPod gibi FireWire'ı da içeriyor. Ünitenin sol üst köşesinde, yetersiz işlevselliğe sahip büyük bir kaydırma tekerleği bulunuyor.
Düğme arayüzünün diğer kısımları sırasıyla Menü, Oynat/Duraklat, Geri ve İleri'ye karşılık gelen Yukarı, Aşağı, Sol ve Sağ seçimini içeriyor.
Bu prototipin tarihi, 3 Eylül 2001'e kadar uzanıyor. Bu da orijinal iPod'un 23 Ekim 2001'de piyasaya sürülmesine yakın bir tarih demek.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın