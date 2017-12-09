Mars'ta Görünen "Top Güllesi" Aslında...
Mars'tan gelen fotoğraflarda görünen ve "top güllesine" benzeyen bu şeklin ne olduğu, NASA tarafından açıklandı!
Mars'ta yeşil bir top güllesi bulursak, kızıl gezegen hakkında tüm bildiklerimizi gözden geçirmek zorunda kalabiliriz. Neyse ki henüz böyle bir keşif yapmadık.
NASA'nın Mars Curiosity aracının Twitter hesabında gezegende bulunan küre şekilli nesneler paylaşıldı. Fotoğrafta şaşırtcı derecede yuvarlak şekilli bir cismin Mars'ın tozlu yüzeyinde oturduğu gözleniyor. Fotoğraflar 2016'nın sonunda ve 2017'nin başında çekilmiş olsa da, uzaylılarla ilgilenen popüler site UFO Sightings Daily'de yayınlanmasıyla tekrar odak noktası oldu.
Mars may be named for the god of war, but these weird things aren't cannonballs. They're pebbles.
The round 5mm concretion I found (L) contains calcium sulfate, sodium + magnesium, making it different from the hematite-rich "blueberries" (R) @MarsRovers Opportunity found. Cool! pic.twitter.com/BDWwrOv02l— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) 5 Aralık 2017
NASA, küre şeklindeki cismin aslında 5 milimetreden kısa boyutlarda olduğunu ve kalsiyum sülfat, sodyum ve magnezyumdan oluştuğunu söylüyor. Tweet'te NASA'nın Opportunity aracıyla 2004'te çekilen bir fotoğraf da yer alıyor. Bu fotoğrafta görünen küçük yuvarlak cisimler, bu tür şekilli yapıların Mars'ta nadir olmadığını gösteriyor.
Özetle Mars'ta şimdiye kadar gördüğümüz her şeyin, bu küçük küreler de dahil olmak üzere, gayet sıradan bir açıklaması var.
Zeynel A. Öztürk
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