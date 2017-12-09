Mars'ta Görünen "Top Güllesi" Aslında...

Mars'tan gelen fotoğraflarda görünen ve "top güllesine" benzeyen bu şeklin ne olduğu, NASA tarafından açıklandı!

Mars'ta Görünen "Top Güllesi" Aslında...

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Laptop alışveriş rehberi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Nvidia'nın "En Güçlü GPU'su" Titan V Geldi!
Dergilik, Okuma Alışkanlıklarına Yön Veriyor
Volkswagen Yöneticisine Büyük Ceza!
HTC Vive Focus ile Yeni Dönem Başlıyor!
Chrome OS, Windows'u Tehdit Ediyor!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir