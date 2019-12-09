Marvel, 2020'de kadın kahramanları öne sürecek!

Son yıllarda süregelen bir "Kadın Kahraman" furyası mevcut. Netflix, CW ve DC Comics evreni uyarlamalarında bu politikaların izlerini görmek mümkün: Supergirl, Batwoman, Legends of Tomorrow, Daybreak, Chilling Adventures of Sabrina... Bu ve benzeri yapımları izleyenler; kolayca neyi kastettiğimizi anlayabilir.
Avengers: Endgame'de birbirinden ilginç sürprizlerle karşı karşıya kaldık ve ne yazık ki; Marvel evreninin en popüler süper kahramanlarından birine, Iron Man'e veda ettik. Onunla boy ölçüşebilecek bir diğer karakter olan Steve Rogers da, güçlü kalkanını Sam Wilson'a devretti.
DC, Warner Bros ve Netflix gibi stüdyolar son zamanlarda baş rollerde kadın oyunculara yer veriyor. Daha önce saydığımız serilere ek olarak, Wonder Woman da her açıdan büyük başarılara imza attı. Marvel, DC-Warner Bros. evreninin cesur adımlarını takip etme niyetinde...
2020 yılında beyaz camda gösterime girecek yapıtlara değinelim: New Mutants, Black Widow ve The Eternals... New Mutants'ın baş rol oyuncuları arasında Maisie Williams (Game of Thrones) ve Anya Taylor-Joy (Glass, Peaky Blinders) bulunuyor. Black Widow filminde doğal olarak Scarlett Johansson oyunculuk gücünü gösterecek.The Eternals filminde ise baş rolü Angelina Jolie üstlenecek.
Tabii ki Warner Bros - DC Comics ortaklığı da boş oturmayacak. DC-Warner Bros iki dev bütçeli eserle karşımıza çıkacak: Wonder Woman 1984 ve Margot Robbie'nin öne çıktığı Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn gibi yapımlar da 2020 yılında gösterime girecek.
Kısacası kadın oyuncular; 2020 yılı çizgi-roman uyarlamalarında büyük rol üstlenecekler.
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