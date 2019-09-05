Marvel'dan Bomba Üstüne Bomba!
Beyaz perdede büyük başarılar elde eden Marvel-Disney ortaklığı, başarılarını beyaz cama taşıma niyetinde. İşte bizi bekleyen 5 bomba yapım!
- Barış Terun
Beyaz cama, yani televizyona yansıyacak tüm Marvel-Disney yapımları belli oldu. Söz konusu serilerin baş rollerinde birbirinden popüler oyuncular yer alırken; dizilerin öncelikle Marvel Plus'ta yayınlanması bekleniyor. Biz de sizler için, bizleri bekleyen müthiş 5 diziyi bir araya getirmek istedik...
The Falcon and The Winter Soldier
Captain America yaklaşık yüz yıl önce yaratılan bir karakter. Söz konusu karakter, ikinci dünya savaşında geliştirilen stereotip, sarı saçlı, kaslı zeki ve renkli gözlüydü. Dünyada ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi ve latin ırkın yükselişi ile çizgi romanın popülerliği azaldı. Geçtiğimiz yıllarda siyahi Falcon, Captain Steve Rogers'ın kalkanını devraldı. Yapımın 2020 yılının sonbahar aylarında yayınlanması bekleniyor.
Wanda and Vision
Gerçekliği değiştirme, telekinezi ve telepati güçlerine sahip bir süper kahraman; yani Scarlett Witch ile hemen hemen yok edilemez; yarı insan-yarı robot Vision'ın ilişkisi nasıl gelişir? Yapım, 2021 yılında TV izleyicileriyle buluşacak.
Loki
Marvel evreninin açık ara en popüler kötüsü (daha doğrusunu söylemek gerekirse anti-kahramanı) 2021 yılının sonunda gösterime girecek. Loki, Avengers filminde bir sonsuzluk taşını çalarak, alternatif bir evren yarattı.Yani Loki, iyiye dönüş sürecinde yanında Thor'u ve annesini göremeyecek. Kısacası Loki karakterinin dönüşümüne muazzam bir süreçte tanık olacağız.
Moon Knight
Moon Knight isimli karakter; Marc Spector ismiyle Nazilerin Avrupa'ya savaş açtığı dönemde doğan bir figür. Moon Knight (Khonshu), birkaç kez ölmüş ve doğmuş bir Mısır Tanrısı. Mistik güçlerinin yanı sıra, Amerika'daki tüm istihbarat ajanslarından askeri eğitim görmüş. Yapım 2022 yılında TV'ye taşınacak.
She-Hulk
Bruce Banner'in kuzeni Jennifer Walters, Banner gibi gama ışınlarına maruz kalıyor ve akıl almaz güçler kazanıyor. Lakin Jennifer Walter, bildiğimiz Hulk'ın aksine standart insan zekasına sahip. Bu bir avantaj sayılabilir ama çizgi-roman dünyasında öyle değil. Savage Hulk ne kadar sinirlenirse o kadar güçleniyor ve güçleri sınırsız boyutta. Walters ise öyle bir lükse sahip değil. Yapımın 2022 yılında yayınlanması bekleniyor.
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