Marvel's Spider-Man İncelemesi
Çok bekleniyordu! Sonunda geldi ve Örümcek Adam, namıdiğer Marvel's Spider-Man ile New York'un tozunu aldık. İşte Marvel's Spider-Man incelemesi!
Spider-Man şehre geri döndü! Bugüne kadar çok sayıda platformda çok kez Spider-Man oyunu gördük, ancak belki de en güzeli bu olmuş diyerek incelemeye hızlı bir giriş yapabiliriz. Ratchet and Clank gibi keyifli bir serinin de geliştirici ekibi olan Insomniac Games, işi çok güzel kotarmış. Sonunda Spider-Man, sevilen her süper kahraman gibi sinematik ve "cilalı" bir oyuna kavuşmuş. Darısı diğerlerinin başına... Pek tabii Batman'i ayrı tutmak lazım; o, Arkham serisiyle oyun dünyasında hak ettiği yeri buldu. Zaten Marvel's Spider-Man'de de bazı noktalarda Batman'in izlerini görmek mümkün.
Haydi, şimdi sözü daha fazla uzatmayalım ve ağımızı atıp, New York semalarında süzülmeye başlayalım...
Hayatın içinden bir Spidey
Marvel's Spider-Man, Peter Parker'ın "toy" dönemini konu almıyor; örümcek ısırığının üzerinden 8 yıl geçmiş ve Peter artık iyiden iyiye güçlerini kötülere karşı kullanmayı öğrenmiş. Hatta daha ötesinde, o bir bilim insanı. Octavius Industries'te çalışarak hayat mücadelesi veriyor ve elbette "diğer işi" için de bilimden faydalanıyor. Öte yandan Martin Li tarafından yönetilen bir hayır kurumu (F.E.A.S.T.) için de yardımsever vatandaşlık görevini yerine getirmekten geri durmuyor. Peter, gönül işlerinde de umutlu dönemde. Mary Jane'e (namıdiğer MJ) henüz açılamamış; flört durumundalar. (En azından Peter böyle umuyor.) Ha, bu arada MJ de Daily Bugle için çalışarak araştırmacı muhabir görevini üstleniyor. İkili, olaylarda ortak olarak çalışıyor ve evet, MJ, Spider-Man'in gerçekte Peter olduğundan haberdar. Buraya kadar tamamsak, şimdi oyunu biraz daha açıyoruz.
Kingpin'i öpüp başa koymak lazımmış...
Marvel's Spider-Man, açılış ekranıyla sizi mini bir tutorial bölümüne alıyor. Bir yandan oyuna başlarken, diğer yandan temel hareket ve komboları öğrenmenizi sağlıyor. Sıkıcı değil, öğretici ve gerekli bir bölüm olmuş. Çok hızlı şekilde bu kısmı atlayıp, New York gökdelenlerine ağ fırlatmaya başlıyorsunuz zaten. Oyunun dinamiklerinden az sonra daha detaylıca bahsedeceğiz.
Marvel's Spider-Man, tipik olarak aslında Spider-Man evreninden bildiğimiz olgulara sahip. Marvel Sinematik Evreni'nden esinlenilmiş çok sayıda detay da var. Konuya biraz değinecek olursak: Oyunun hemen başında Kingpin, namıdiğer Fisk'i hapse tıkıyorsunuz. Ancak onun içeri girmesi işleri biraz daha karıştırıyor diyebiliriz. Zira Fisk'in yokluğunda çeteler birbirine giriyor ve Demons Çetesi, Devil's Breath'in peşine düşüyor. Kaldı ki, Fisk tam ekip otosuna tıkılırken, üstü kapalı şekilde Spider-Man'i de uyarıyor. Eh, işler bir kere karıştıktan sonra da çözmesi zor ve meşakkatli bir yolculuk halini alıyor ve sizin için ortalama 20 – 30 saatlik keyifli bir yolculuk başlıyor.
Oyunda, evrenden tanıdığımız karakterler elbette zaman zaman karşımıza çıkıyor. Ancak mücadelinin büyük bölümünü kuşkusuz Demons Çetesi'ne karşı veriyoruz. Karakterler hakkında keyfinizi kaçırmamak için çok da ipucu vermek istemiyoruz doğrusu. Yoksa Otto Octavius hakkında söyleyecek çok şeyimiz var. (Ah, Otto ah...) Ha, J. Jonah Jameson'dan bahsedebiliriz ama. Radyo kanalı yoluyla, biz hemen her suçu önledikten sonra aleyhimizde açıklamalar yapmaktan geri kalmamayı sürdürüyor.
Görecek ve yapacak çok şey var
Marvel's Spider-Man, açık dünya oynanışını benimsiyor. Manhattan, farklı bölgelere ayrılmış ve her bölgeyi açmak için telsiz istasyonlarını senkronize etmeniz gerekiyor. Akabinde de muhitler açılıyor ve çevrede olup bitenlerden polis telsizi yoluyla haberdar olmaya başlıyorsunuz. Böylece ana görevin yanı sıra yan görevler ve tonla uğraşacak suç ile çevresinde gelişen hadiseler peşinde sallanıyorsunuz.
Yan görevler arasında; şehrin çeşitli yerlerine dağıtılmış Spider-Man'in eski çantalarını bulma, gerek Fisk'in gerek Demons Çetesi'nin üslerini basma, özel yerlerin fotoğrafını çekme, Harry Osborne'un araştırma görevlerini yerine getirme, New York sakinlerine yardım etme ve daha bunun gibi bir dizisi yer alıyor. Tüm bu yaptıklarınız neticesinde de XP'nin yanı sıra token'lar açıyorsunuz. Yani oyunda bir perk sistemi de mevcut.
Oyunda bir yetenek ağacı da var. Kazandığınız XP'ler ile 3 farklı alana ayrılan yetenek ağacından çeşitli yetenekleri öğreniyor, yaptığınız görevler ve kazandığınız XP'ler neticesinde çok sayıda Spider-Man kostümü açabiliyorsunuz. Her bir kostümün kendine özel bir yeteneği de mevcut.
Ha, tüm bunlara ilaveten elbette kostümünüzü güçlendirecek modifikasyonlar ve gadget'lar da halihazırda var. Gadget'ları token'larla güçlendiriyorsunuz, o nedenle ana hikayeye devam edebilecek kadar güçlenmek için yan görevlere ihtiyaç var. Oyun bu ikisini bir araya getiriyor, böylece yan görevlere burun kıvıramıyorsunuz, onlara ihtiyacınız var. Kaldı ki tüm yan görevleri yapmak fazlasıyla keyifli. Belki de uzun zamandır böylesi bir Spider-Man oyunuyla karşılaşmadığımız için bize öyle gelmiştir. Ancak şöyle söyleyelim: O senkronize edeceğiniz telsiz istasyonları aslında birer Fast Travel noktasıyken, şehirde ağ atarak uçtan uca dolaşmak büyük keyif. Bu yolculuklarınız anlarında da zaten mutlaka çevrede çeşitli suç unsuruyla karşılaşıyor veya ek göreve denk geliyorsunuz. Onun da yanından geçmek içinize sinmiyor doğrusu. Ha, bu arada Fast Travel'ı kullandığınızda da metroda geçen sinematikler, oyunun konseptine uygun şekilde esprili bir dille hazırlanmış.
Bu arada görsellikten de bahsetmeden geçmemek lazım. Manhattan, gerçekten yaşayan bir şehir tasviriyle işlenmiş. Dolu dolu bir şehir, çevrede sürekli hareket var. Çevrede sallanıp dururken kendinizi gerçekten içinde hissediyorsunuz. Hatta şöyle söyleyelim: Binaların pencerelerinden içeriye baktığınızda da dekore edilmiş olduğunu görüyorsunuz. Evet, belki hepsi değil, ancak pek çoğu bu şekilde. Bir tek içinde insanlar eksik. Onun dışında şehir, binaların çatıları, kafeler, yollar her yer, ama her yer insanlarla dolu.
Bir örümcek gibi düşünün
Marvel's Spider-Man'in dövüş dinamiklerine de değinecek olursak, dövüş dinamiklerinizin büyük ölçüde ekipman ve kostüm seçimine bağlı olarak değişeceğini bir açıdan söyleyebiliriz. Zira oyun bunu size sağlıyor. Ancak öte yandan oyunun başında öğrendiğiniz temel dövüş mekaniklerini, oyunun genelinde kullanmayı da sürdürebiliyorsunuz. Yani genelde yaptığınız şey, düşmanın altında kayıp sırtına vurmak ve ardından bitirici vuruşu yapıştırmak şeklinde düşünebilirsiniz.
Oyunun dövüş mekaniğini keyifli hale getiren kilit nokta, özellikle güçlendirdiğiniz gadget'lar oluyor. Düşmanları şoklama, duvara mıhlama, onlara ağ tuzağı kurma, hatta drone kullanarak alt etme gibi çeşitli seçenekleriniz var. Ayrıca çevre şartlarından da büyük ölçüde faydalanıyorsunuz. Çevredeki nesnelere ağ atıp düşmanların başına çalma, binanın tepesinden üstlerine çökme, duvardan güç alıp sırtlarına binme gibi çeşitli aksiyonlar var. Yani işin özü, Marvel's Spider-Man'de adam pataklamak çok eğlenceli. Az önceki yan görev hadisesine de bu noktada dönecek olursak, işte bu nedenle her bulduğunuz fırsatta onlara ders vermek istiyorsunuz.
Ha, dövüş kısmında sorunlar yok mu? Var. Boss dövüşleri biraz silik kalmış diyebiliriz. Bir noktada kendini tekrar ediyor. Bazı yan görevlerde de benzer hadise söz konusu. Doğru zamanda doğru tuşlara basarak alt edebiliyorsunuz.
Bu arada dövüş sistemine ilişkin olara, dövüş anında yer yer mini oyunların ortaya çıktığını ve bazı senaryolarda gizliliğin esas alındığını da söylemek lazım. Ayrıca, oyunda zaman zaman yan karakterleri kontrol edebildiğiniz de buraya sıkıştıralım.
Sonuç bölümüne geçmeden son olarak şunu da ilave edelim: Spider-Man, "doğası gereği" çok hareketli. Bu nedenle bazen istediğiniz bir yere çıkıp durmak işkence haline gelebiliyor. Zira karşınızda sürekli en az iki adım atan (iki "büyük" adım) coşkulu bir örümcek var.
SONUÇ
Sonuç olarak PlayStation 4 için özel olarak geliştirilen Marvel's Spider-Man, açıkçası Xbox fanlarını kıskandıracak bir yapım olmuş. Ha, PlayStation 4 aldırır mı? Bu biraz tartışmalı. Buna şöyle cevap verelim: God of War, PS4 aldırır, Marvel's Spider-Man de üzerine kaymak olur.
Marvel's Spider-Man, günün yorgunluğunu atmak için birebir. Oynadığımız süre boyunca büyük keyif aldık. O nedenle oyunu alırsanız hemen bitirmeye kasmayın; çevrenin, dokunun, şehrin ve düşmanları pataklamanın keyfine iyice varın.
Ha, bu arada Avengers Kulesi'ne çıkmayı unutmayın!
Puan: 90
Editörün Seçimi
ARTILAR
+ Çok keyifli oynanış
+ Muazzam şehir detayları
+ Yapacak çok şey var
+ Şehirde ağ atarak salınmak başlı başına stres atma yöntemi
+ Her kostümü denemek istiyorsunuz
+ Yetenek ağacı, perk sistemi
EKSİLER
- Boss dövüşleri daha iyi işlenebilirdi
- Bi' yerinde dur be Spidey!
KÜNYE
Tür: Aksiyon / Macera
Platform: PlayStation 4
Dağıtımcı: Sony Interactive Entertainment
Geliştirici: Insomniac Games
Web: https://www.playstation.com/tr-tr/games/marvels-spider-man-ps4
Ercan Uğurlu
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