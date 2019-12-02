Masaüstü FRP Oyunlarına Göz Atıyoruz...

Yılın bu dönemi geldiğinde, büyük şehirlerde de masaüstü FRP şenlikleri başlar. FRP tabanlı pek çok büyük organizasyon düzenlenir. Sonbahar ayları, soğuk gecelerde içimizi ısıtan masa üstü oyunlarının popüler oldukları aylar olarak kabul ediliyor.
Dungeons and Dragons setleri, dünyanın açık ara en çok rağbet gören FRP (Fantazi Rol Yapma) kitleri konumunda.
Bir masanın etrafına toplanan oyuncular, fantastik karakterleri canlandırıyor. Böylece FRP'ye görev verenler; Ejdarhalar, Tanrılar, Gece'nin Varlıkları, Kutsal Savaşçılar, Büyücüler ve çoklu evrenler ile gibi, hayal gücünün genişliğine bağlı ögelerin aralarında geziniyor. Hatta Star Wars, Lovecraft evreni, Lord of The Rings, Star Trek, DC evreni ve Marvel evreni gibi etmenler de devreye giriyor. Kısacası alt tarafta sayacaklarımızdan bağımsız olarak bir Jedi Ustası'nı, bir Ishtari (Gandalf,Saruman) büyücüsünü, Wolverine'i veya Superman'i canlandırmak mümkün.
Bu yapımlar sadece masa üstünde değil, bilgisayar ve konsollarda da hayat buldu. Efsanevi KOTOR (Knights of The Old Republic), tarihin en başarılı RPG oyunları arasında bulunuyor. Vampire ikilemesi de, oyun dünyasının en önemli eserleri arasında. Vampire: The Masquerade'in yapısı, Dungeons and Dragons ile büyük benzerlikler gösterir.
D&D kitlerinin ilk neslinin 1974 yılında ve şimdilik sonuncu olan beşinci neslin 2014 yılında yayınlandığını vurgulamalıyız. İlk nesillerde bazı eksi puanlar (zırh sınıfı ne kadar düşük olursa, oyuncuya zarar vermek o kadar zordu) olumlu iken, üçüncü nesilde işler tamamen değişmiş ve tüm puanların yüksekliğine vurgu yapılmıştır.
Dungeons and Dragons masa üstü kitleri hakkındaki bazı kilit bilgileri sizinle paylaşacağız. D&D son derece geniş bir yelpazeye sahip ve en çok satılan, oynanan kit konumunda. Forgetten Realms, Ravenloft, DragonLance; Wizard of The Coast'ın kanatları altında. Forgetten Realms evreninden Baldur's Gate, Neverwinter Nights ve Icewind Dale; PC ve konsol platformuna uyarlanarak kelimenin tam anlamıyla fırtınalar estirdi.
DM nedir?
Masa üstü FRP'deki en önemli kişi DM'dir. Dungeon Master (Zindan Efendisi) kelimesinin kısaltması olan DM, senaryoyu yazar, oyuncuları uygun olduğunu düşündüğü sınıflara göre yönlendirir ve evrenin tüm kontrolünü eline alır. Oyuncular ne kadar tecrübeli ve yetenekli olursa olsun; ortada iyi bir senaryo ve DM becerisi olmaksızın, ne yapacaklarını şaşırırlar. Elbette DM'i zorlayan bazı etmenler vardır: Oyuncunun ısrarla rollerine uygun davranmamaları DM'in elini zorlaştırır ve radikal önlemler almasına neden olabilir. DM, FRP'nin matematiksel kalemleri ve zarları üstünde de tam hakimiyet kurmak zorundadır.
Zarlar
Role kendinizi ne kadar adarsanız adayın, ne kadar başarılı olursanız olun bazen işiniz şansa bağlıdır (hayatta da böyle değil mi). Dungeons and Dragons kitlerinde 4'lük 6'lık, 8'lik, 10'luk, 12'lik ve 20'lik zarlar bulunur. Bunlar; karakter özelliklerin dağıtılmasından, ölümcül bir dövüşten sağ salim çıkamayacağınıza dair pek çok şeyin belirleyicisi olabilir.
Karakter özellikleri
Karakterlerin temel özellikleri arasında Strength (Güç), Dexterity (Çeviklik), Constituiton (Dayanıklılık), Intelligence (Zeka), Wisdom (İrade Gücü ve Bilgelik), Charisma (Karizma) gibi kalemler yer alır. Bir Mage (Büyücü) için Intelligence en önemli kalemken, Paladin için Wisdom, Strength ve Charisma, Savaşçı için Strength, Constituiton, Dexterity gibi değerler öne çıkar.
Sınıflar
Şimdi de karakter sınıflarından bahsedelim.
Fighter/Warrior: Söz konusu karakter D&D'nin nispeten kolay oynanan figürlerinden biridir. Karakter, kısıtlandırmalar ile pek uğraşmaz. Forgetten Realms'den Drizzt Dourden ve DragonLance'den Caramon bu sınıfın üyelerine örnek gösterilebilir.
Cleric: Bir D&D oyununda kritik öneme sahip bir karakterdir. Bir Tanrı'nın rahibi konumundaki karakter, farklı etik bakış açılarını kabul edebilir. Kötücül, tarafsız veya bir varlığa tapabilir. Kaotik, tarafsız veya iyicil davranışları seçebilir. Cleric, "seviyesine göre" bir karakteri ölümden döndürebilir veya ağır yara almış tüm arkadaşlarını belli düzeyde iyileştirebilir.
Barbarian: Adı üstünde "barbar" bir figürdür. Gözü döndüğünde şaha kalkıp, inanılmaz zararlar verebilse de, Strength temelli bir karakter olduğunda, gözünü kararttığında ciddi şekilde yaralanabilir.
Rogue: Intelligence ve Dexterity'i harmanlayan karakterimiz; tuzakları fark edip etkisi hale getirebilir, kilitleri açabilir ve gölgeler içinden hareket edip rakiplerini ortadan kaldırabilir. İyi bir Rogue, renkli bir FRP deneyiminin önünü açabilir. Rogue'den yoksun bir takım hiçliğe ilerleyebilir.
Bard: Yaratılış müziğini kullanan Bard (Ozan), çeşitli büyü güçlerine sahiptir. Takım arkadaşlarını iyileştirebildiği gibi, düşmanlar için ölümcül büyüleri de kullanabilir. Dexterity ve Charisma, söz konusu arkadaş için olmazsa olmazlardır.
Wizard: Büyüleri ezberlemek zorunda olan Wizard, evrenin en zeki figürleri arasından çıkar. Doğal olarak Intelligence temelli karakterlerdir. Güçlü Wizard'lar, şartlara ve zara bağlı olarak tüm düşman grubunu ortadan kaldırabilir. Wizard, her türlü etik görüşe sahip olabilir ancak genelde kaotik ruh haline sahiptir. Raistlin Majere ve Elminster gibi popüler kurgu karakterler Wizard sınıfındadır.
Paladin: Paladin, oynanması en zor karakter sınıflarından biridir. Paladin'ler Tanrılarına ve temel kurallara tutkuyla bağlı karakterlerdir. Kötü varlıkları kolayca tespit edebilirler ve bu varlıklara karşı özel bir güçle saldırıya geçebilirler. Güçlü ve dayanıklı karakterlerdir. Ahlaki kuralları ihlal edemezler. Bir Paladin yalan söyleyemez, rakibini arkadan bıçaklayamaz ve yeminini bozamaz. Kutsal bir yeminle, evrensel güce bağlıdır. Kurallara bağlı kalmazsa "Fallen" statüsüne geriler ve Tanrısının lütfundan uzak kalır. Dolayısıyla kutsal güçlerini kullanamaz hale gelir. Paladin'i aklınızda canlandırabilmeniz için DC evreninden Superman ve Marvel evreninden Captain America'yı örnek verebiliriz. Zira iki karakter de, sağlam ahlaki pusulalara sahipler. Superman yalan söylemez (Alternatif ego Clark Kent'in kimliğini saklamak için yalan söylemesi bambaşka bir konu) veya tanrısal güçlerine karşın kimseyi öldürmez. Captain America da, ahlaki açıdan yıkılamaz bir duvardır. Yalan söylemez ve Paladin'ler gibi, kendisini öne atmaktan asla kaçınmaz. DC evreninden Flash da, Paladin'lere benzer davranışlar sergiler. Flash, Justice League'de (Adalet Birliği), Superman ile birlikte umudu sergileyen iki karakterden biridir. Flash, En Karanlık Gece'de Umudun Mavi Yüzüğü'nü takmış ve Ölümü temsil eden Necron'a karşı olan savaşın kazanılmasında büyük bir rol üstlenmiştir.
Sorcerer: Wizard'lar gibi büyücü özelliklerine sahip Sorcerer, Wizard'ın aksine gücünü Charisma becerisinden alır. Büyü ezberlemek zorunda olmasa da, seviyesine göre belirli sayıda büyü kullanabilir. Söz konu karakterler ne kadar çok karizmaya sahiplerse, o kadar çok büyü kullanabilirler.
Ranger: Dexterity ve Wisdom gibi becerilerin olağanüstü şekilde harmanlandığı Ranger'lar, karizmatik Paladin'ler gibi doğal liderlerdir. İnanışları ve etik bakış açılarında farklılıklar varsa iki sınıf arasında ciddi çatışmalar yaşanabilir. FRP oyuncularından pek çoğu "Follow The Ranger" yani Ranger'ı izleyin mottosu güder. Genellikle ok ve yay uzmanı olan Ranger'ler, doğadaki inanılmaz takip başarıları ile öne çıkarlar.
Elbette daha pek çok ana ve yan karakter mevcut lakin bunlara önümüzdeki yazılarda değinmeyi planlıyoruz.
Ahlaki pusula:
Kurallara sıkı sıkıya bağlı Paladin'ler dışında, ahlaki pusulalar değişiklik gösterebilir. Oyuncu; Chaotic Neutral (Kaotik Tarafsız), Chaotic Good (Kaotik İyi), True Neutral, Neutral Good (Eylem açısından işine geleni kullansa da iyi tabiatlıdır), Lawful Good (Paladin, kurallara tam anlamıyla bağlı iyi bir figür), Lawful Evil (Sözlerini tutarlar, kurallara uyarlar ama kötücül varlıklardır; popüler kültürde Marvel kahramanı Doctor Doom iyi bir örnektir) gibi bakış açılarını seçebilir.
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