Masaüstü PC mi, Dizüstü Bilgisayar mı? Kimler, Hangisini Seçmeli?

Dizüstü bilgisayar ve masaüstü bilgisayar arasındaki savaş bitecek gibi görünmüyor. Pek çok evde ve iş yerinde aslında her ikisi birlikte yaşamlarını sürdürseler de, dizüstü bilgisayarlar ve masaüstü bilgisayarlar arasında halen bir mücadele söz konusu. Yakın geçmişte bu savaşta masaüstü, performans açısından önde olduğu için rakipsiz görülebilirdi. Ama dizüstü bilgisayarların gittikçe güçlenmesiyle bu mücadele farklı bir boyuta taşınmış oldu.
Aslına bakarsanız, her ikisi de kendi avantajlarının yanı sıra dezavantajları ile birlikte geliyor ve biri diğerinden gerçekten daha iyi değil. Hangisinin daha iyi bir seçim olacağı ise, özel ihtiyaçlar ve tercihlerle ilgili. Öyleyse gelin, seçim yaparken dikkate almanız gereken tüm faktörleri birlikte gözden geçirelim.
Masaüstü Bilgisayar Nedir, Dizüstü Bilgisayar Nedir?
Bir masaüstü bilgisayar, en temel tanımıyla bir masanın üzerinde duran statik, sabit bir bilgisayardır. Genellikle ayrı ayrı duran çeşitli parçalardan oluşur: Kasa, monitör, klavye ve fare gibi...
Masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayara oranla çok daha özelleştirilebilir bir yapıya sahiptir. Bir masaüstü bilgisayar kurarken, PC'nin hemen her parçası için çeşitli parçalar arasında seçim yapabilirsiniz. Ama seçimleriniz bir dizüstü bilgisayarda daha sınırlıdır.
Bir dizüstü bilgisayar (laptop ya da notebook olarak da adlandırılır) ise, genellikle yanlarında isteğe bağlı çevre birimleri için USB girişleri bulunan, taşınabilir, hepsi bir arada bir aygıttır. Dizüstü bilgisayarlarda yerleşik bir ekran, yerleşik bir klavye, fare görevi gören bir touchpad bulunur. Ayrıca dahili bataryaları ile, belli bir süre fişe takılı olmadan da çalışabilir. Çoğu modern modelde, batarya yeniden şarj edilmeden önce 12 saat veya daha fazla güç sağlayabilir.
Neden Bir Dizüstü Bilgisayar Almalısınız?
Her gün ev dışında okula giden ve dersler için bilgisayara ihtiyaç duyan öğrenciler için dizüstü bilgisayar en iyi seçenektir. Ayrıca işi gereği çok fazla dolaşmak zorunda olanlar, ev ve iş arasında çok fazla veriyi taşımak zorunda olanlar da dizüstü bilgisayarlara yönelebilir.
Taşınabilirlik: Bilgisayarınızı düzenli olarak evden çıkarmanız gerekiyorsa, laptoptan vazgeçmeniz mümkün değil. Ancak çoğu kullanıcı, laptopu daha küçük olduğu için satın alıyor. Bu kullanıcılar, laptoplarını neredeyse her zaman ofis veya evinde masanın üzerinde bırakıyor.
Güç: Laptoplar, masaüstü PC'lerden daha az güç tüketiyorlar. Sahip oldukları pil ise elektrik dalgalanmalarında veya kesintilerinde işinizi kaybetmenizi engelliyor.
Neden Bir Masaüstü Bilgisayar Almalısınız?
Eğer aradığınız her işi yapacak bir bilgisayarsa, bu bilgisayarın bir masada sabit durması sizin için problem değilse, bir masaüstü bilgisayara yönelebilirsiniz. Her ne kadar artık oyuncular için özel dizüstü bilgisayarlar bulunabilse de, doğru konfigüre edilmiş bir masaüstü bilgisayar oyuncular için de doğru seçim olacaktır.
Daha da önemlisi, bir masaüstü bilgisayar, değişen performans ihtiyacına daha iyi cevap verebilir. Örneğin masaüstü bilgisayara çok daha kolay RAM ekleyebilir, çok daha kolay ekran kartını değiştirebilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz zaman büyük monitöre geçme şansınız da var.
Buradaki kilit detay ise şu: Bir masaüstü bilgisayarı okula ya da işe taşıyamazsınız.
Maliyet: Eş düzeyde donanımlara baktığınızda, masaüstü PC'ler önemli ölçüde daha ucuzlar. Yani aynı paraya çok daha iyi bir masaüstü PC'ye sahip olabilirsiniz.
Estetik: Masaüstü PC denildiğinde aklınıza çirkin kasalar, kablo karışıklığı ve devasa monitörler geliyor olabilir. Ancak masaüstü PC'niz böyle olmak zorunda değil. Önde gelen firmaların hepsi bir arada PC'leri, görünüm açısından oldukça iyi PC'ler sunuyorlar. Elbette gösterişli masaüstü PC kasalarını atlamak da büyük haksızlık olacaktır.
Büyük monitör: Masaüstü PC'lerde monitör sayısı, boyutu ve çözünürlüğü konusunda kısıtlı değilsiniz. Bazı işlerde birden fazla monitörle veya yüksek çözünürlüklü, geniş çalışma alanı sunan monitörlerle çok daha verimli olunabildiği bir gerçek. Elbette oyunlar da birçok kullanıcı için geniş monitörlerde daha keyifli olacaktır.
Fiyat ve Yükseltme İmkanları
Bir masaüstü bilgisayar ve bir dizüstü bilgisayar aynı özelliklere sahipse, genel kural, dizüstü bilgisayarın daha pahalı olacağıdır. Üst düzey dizüstü bilgisayarlar genellikle masaüstü bilgisayarlardan daha yüksek fiyatlara sahiptir ve ayrıca yukarıda listelenen tüm sınırlamalara da sahiptirler. Yüksek kaliteli dizüstü bilgisayarlar, okul çalışmalarına ek olarak oyun ve akış için de kullanılabildiğinden hala harika bir yatırımdır.
Üst düzey bir masaüstü, ebeveynler için daha düşük bir ön maliyetle uzaktan eğitim öğrencisi tarafından daha sık kullanılabilir. Sonunda, bilgisayarı yükseltmek zaman alıcı ve pahalı bir süreç olabilir, ancak ilk cepten çıkma maliyetlerinin çok yüksek olması gerekmez.
Örneğin mevcut masaüstü bilgisayarınız üç yaşın üzerindeyse, yükseltme için pek çok seçeneğe sahipsiniz. Ne olursa olsun, yükseltilecek temel parçalar her zaman bellek, sabit sürücü (SSD) ve grafik kartı olacaktır.
Hepsi Bir Arada Bilgisayarlar
Bileşenlerinin ekranın arkasına yerleştirildiği şık aygıtlar olan hepsi bir arada bilgisayarlardan da bahsetmekte yarar var. Bu bilgisayarlarda çok sayıda kabloyu bağlamanıza gerek yoktur, masa üzerinde daha az yer kaplarlar, taşınması ve ayarlanması daha kolaydır. Ama onları da bir dizüstü bilgisayar gibi oradan oraya taşıyamazsınız. Aynı zamanda normal masaüstü bilgisayarlar kadar kolay yükseltilemezler.
İşletim Sistemi İçin Ekstra Ödeme mi?
Bu noktada konu iki farklı yöne sapıyor. Eğer masaüstü bilgisayarınızı kendiniz kuracaksanız, bir de işletim sistemi masrafınız olacağını bilmelisiniz. Ama markalı bir masaüstü bilgisayar, istisnalar dışında Windows kurulu olarak gelir. Dizüstü bilgisayarlar için de aynı durum geçerli, genellikle zaten kurulu bir işletim sistemi ile birlikte gelirler.
...Ve Sonuç
Sonuç olarak, ihtiyaçlarınızı anladığınız sürece bir bilgisayar seçmek zor değildir. Her gün okula ya da işe gitmeniz gerekiyorsa ve verilerinizi evden işe, işten eve taşımak zorunda kalmak istemiyorsanız, seçiminiz dizüstü bilgisayar olmalı.
Ama bilgisayarınız sadece evinizde ya da iş yerindeki masanızda duracaksa ve onu (dolayısı ile verilerinizi) oradan oraya taşımak gibi bir ihtiyacınız yoksa, masaüstü bilgisayar hem maliyet açısından daha uygun olacaktır; hem de çok daha fazla seçenek sunacaktır.
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