Masaüstü PC mi, Dizüstü Bilgisayar mı? Kimler, Hangisini Seçmeli?

Masaüstü bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlar arasındaki gizli savaş devam ediyor. Peki ama masaüstü bilgisayar mı almalı, yoksa dizüstü bilgisayar mı almalı? Masaüstü PC ile laptop arasında seçim yapmakta zorlanıyorsanız, doğru yerdesiniz...