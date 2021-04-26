Dünyanın En Şanssız İnsanı Olabilir: Hayatı Boyunca 7 Kez Yıldırım Çarptı!

Bakış açısına göre en şanslı veya en şanssız olarak nitelendirilebilecek kişilerden biri ile tanışın: Roy Sullivan, hayatı boyunca 7 kere yıldırım çarpması ile dikkatleri çeken bir isim...

26 Nisan 2021 14:32

Levent Öztürk