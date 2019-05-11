Masaüstünüz için 37 Doğa Karesi
Haftanın duvar kağıtları: Masaüstünüzü capcanlı duvar kağıtlarıyla tazelemeye ne dersiniz?
Duvar kağıdınızı değiştirmek istiyorsanız, doğru adrestesiniz. Yeryüzünün çekici manzaralarından oluşan galerimizde 37 büyüleyici kare, sizleri bekilyor. Başlamak için galeri sayfamıza tıklamanız yeterli!
Not: Duvar kağıdını ayarlamadan önce, öncelikle indirme simgesine tıklayarak PC'nize kaydetmeyi (veya büyüteç simgesine tıklayarak büyütmeyi) unutmayın.
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