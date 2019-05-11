Masaüstünüz için 37 Doğa Karesi

Haftanın duvar kağıtları: Masaüstünüzü capcanlı duvar kağıtlarıyla tazelemeye ne dersiniz?

Masaüstünüz için 37 Doğa Karesi

Duvar kağıdınızı değiştirmek istiyorsanız, doğru adrestesiniz. Yeryüzünün çekici manzaralarından oluşan galerimizde 37 büyüleyici kare, sizleri bekilyor. Başlamak için galeri sayfamıza tıklamanız yeterli!

Not: Duvar kağıdını ayarlamadan önce, öncelikle indirme simgesine tıklayarak PC'nize kaydetmeyi (veya büyüteç simgesine tıklayarak büyütmeyi) unutmayın.

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