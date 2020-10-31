Mastercard'dan Oyun Tutkunlarini Sevindiren Kampanya

Mastercard, oyun severleri mutlu edecek cazip bir kampanya sunuyor. Oyun dünyasını yakından takip eden ve online oyun alışverişi yapan Mastercard kart sahipleri, 15 Ekim-31 Aralık 2020 tarihleri arasında düzenlediği kampanya kapsamında tek ya da daha fazla seferde 250 TL ve üzeri alışverişlerinde 50 TL'yi para iadesi olarak geri kazanıyor.