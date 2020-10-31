Mastercard'dan Oyun Tutkunlarini Sevindiren Kampanya

Ödeme teknolojileri alanında öncü marka Mastercard, yeni kampanyasıyla oyun tutkunlarına kazanma fırsatı sunuyor. Mastercard, 15 Ekim-31 Aralık 2020 tarihleri arasında düzenlediği kampanyasıyla online oyun alışverişi yapan ilk 45 bin kişiye 250 TL ve üzeri alışverişlerinde 50 TL'yi hediye olarak geri iade ediyor.
"Oyuncuysan ve Mastercard'lıysan şans senden yana" motto'suyla yola çıkan kampanyadan yararlanmak için tek seferde veya çoklu alışveriş yapma kriteri alınıyor. Mastercard sahibi olması yanı sıra tüm kampanya koşullarını sağlayan oyun severler, 250 TL ve üzeri alışverişlerinde kampanyadan faydalanabiliyor. Oyun oynamayı sevenler 15 Ekim 2020 tarihi itibariyle kampanya detaylarına mastercard.com.tr'den ve #OyuncuysanŞanslısın haghtag'i ile sosyal medya üzerinden de ulaşabiliyor.
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