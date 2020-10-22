PlayStation 5 oyun fiyatları ne kadar? Türkiye fiyatları ortaya çıktı

Playstation 5 oyun fiyatları Sony'in yeni PlayStation Store'u erişime açmasıyla belli oldu. İşte PS5 oyun fiyatları listesi...

PlayStation 5 oyun fiyatları ne kadar? Türkiye fiyatları ortaya çıktı

Playstation 5 oyun fiyatları merakla bekleniyordu. Sony yeni PlayStation Store'u erişime açtı ve PlayStation 5 oyunlarının Türkiye fiyatları öğrenildi. Buna göre en uygun fiyatlı Playstation 5 oyunu 459 TL ile Spider-Man: Miles Morales oldu.

PlayStation 5 Oyun Fiyatları

Birinci parti oyunlar:

  • Demon's Souls Remake 619 TL
  • Demon's Souls Remake Deluxe 779 TL
  • Destruction AllStars 619 TL
  • Destruction AllStars Deluxe 699 TL
  • Spider-Man: Miles Morales 459 TL (PlayStation 4 versiyonuna sahipseniz, oyununuzu ek bir ücret ödemeden PlayStation 5'e yükseltebilirsiniz.)
  • Spider-Man: Miles Morales Ultimate 619 TL
  • Sackboy: A Big Adventure 539 TL (PlayStation 4 versiyonuna sahipseniz, oyununuzu ek bir ücret ödemeden PlayStation 5'e yükseltebilirsiniz.)
  • Sackboy: A Big Adventure Deluxe 699 TL

Üçüncü parti oyunlar:

  • Godfall 569 TL
  • Godfall Deluxe 709 TL
  • Godfall Ascended 799 TL
  • Call of Duty: Black Ops Cold War 569 TL (Playstation 5'e yükseltmek için Cross-Gen paketi satın almalısınız)
  • Call of Duty: Black Ops Cold War Ultimate 669 TL
  • Assassin's Creed Valhalla 499 TL (PlayStation 4 versiyonuna sahipseniz, oyununuzu ek bir ücret ödemeden PlayStation 5'e yükseltebilirsiniz.)
  • Assassin's Creed Valhalla Gold 599 TL
  • Assassin's Creed Valhalla Ultimate 649 TL
  • Far Cry 6 499 TL (PlayStation 4 versiyonuna sahipseniz, oyununuzu ek bir ücret ödemeden PlayStation 5'e yükseltebilirsiniz.)
  • Far Cry 6 Gold 599 TL
  • Far Cry 6 Ultimate 649 TL
  • Hitman 3 499 TL (PlayStation 4 versiyonuna sahipseniz, oyununuzu ek bir ücret ödemeden PlayStation 5'e yükseltebilirsiniz.)
  • Hitman 3 Deluxe 639 TL
  • Watch Dogs: Legion 499 TL (PlayStation 4 versiyonuna sahipseniz, oyununuzu ek bir ücret ödemeden PlayStation 5'e yükseltebilirsiniz.)
  • Watch Dogs: Legion Gold 599 TL
  • Watch Dogs: Legion Ultimate 649 TL
Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

OPPO Reno 4 Lite hakkında her şey!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 22 Ekim 2020 aktüel kataloğunda uygun fiyatlı Toshiba ve Hi-level TV fırsatı
Norm güncelleme nasıl yapılır? Norm güncelleme tarihleri belli oldu
Kış lastiği ne zaman takılır? (2020-2021) Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu?
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye 3. sezon heyecanı!
Günün En çok Okunanları
Google'da Efsanevi Futbolcu Pele'yi Aratın ve Çıkacak Sürprize Hazır Olun!
Hızlı ve Öfkeli hayranlarına kötü haber! Seri 11. filmden sonra veda ediyor
Üzerinden Araba da Geçse Ölmeyen Bu Böceğin Neden Ölmediği Anlaşıldı
Miley Cyrus'tan şaşırtan UFO açıklaması: Bir UFO tarafından takip edildim
Steam'de ücretsiz olan oyunlar: Copperbell ve Dashing Dinos

 

 