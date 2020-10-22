PlayStation 5 oyun fiyatları ne kadar? Türkiye fiyatları ortaya çıktı

Playstation 5 oyun fiyatları merakla bekleniyordu. Sony yeni PlayStation Store'u erişime açtı ve PlayStation 5 oyunlarının Türkiye fiyatları öğrenildi. Buna göre en uygun fiyatlı Playstation 5 oyunu 459 TL ile Spider-Man: Miles Morales oldu.
PlayStation 5 Oyun Fiyatları
Birinci parti oyunlar:
- Demon's Souls Remake 619 TL
- Demon's Souls Remake Deluxe 779 TL
- Destruction AllStars 619 TL
- Destruction AllStars Deluxe 699 TL
- Spider-Man: Miles Morales 459 TL (PlayStation 4 versiyonuna sahipseniz, oyununuzu ek bir ücret ödemeden PlayStation 5'e yükseltebilirsiniz.)
- Spider-Man: Miles Morales Ultimate 619 TL
- Sackboy: A Big Adventure 539 TL (PlayStation 4 versiyonuna sahipseniz, oyununuzu ek bir ücret ödemeden PlayStation 5'e yükseltebilirsiniz.)
- Sackboy: A Big Adventure Deluxe 699 TL
Üçüncü parti oyunlar:
- Godfall 569 TL
- Godfall Deluxe 709 TL
- Godfall Ascended 799 TL
- Call of Duty: Black Ops Cold War 569 TL (Playstation 5'e yükseltmek için Cross-Gen paketi satın almalısınız)
- Call of Duty: Black Ops Cold War Ultimate 669 TL
- Assassin's Creed Valhalla 499 TL (PlayStation 4 versiyonuna sahipseniz, oyununuzu ek bir ücret ödemeden PlayStation 5'e yükseltebilirsiniz.)
- Assassin's Creed Valhalla Gold 599 TL
- Assassin's Creed Valhalla Ultimate 649 TL
- Far Cry 6 499 TL (PlayStation 4 versiyonuna sahipseniz, oyununuzu ek bir ücret ödemeden PlayStation 5'e yükseltebilirsiniz.)
- Far Cry 6 Gold 599 TL
- Far Cry 6 Ultimate 649 TL
- Hitman 3 499 TL (PlayStation 4 versiyonuna sahipseniz, oyununuzu ek bir ücret ödemeden PlayStation 5'e yükseltebilirsiniz.)
- Hitman 3 Deluxe 639 TL
- Watch Dogs: Legion 499 TL (PlayStation 4 versiyonuna sahipseniz, oyununuzu ek bir ücret ödemeden PlayStation 5'e yükseltebilirsiniz.)
- Watch Dogs: Legion Gold 599 TL
- Watch Dogs: Legion Ultimate 649 TL
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