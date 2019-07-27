Mayıs 2019 Güncellemesinde Sürücü Uyumsuzluğu
Bazı Intel sürücülerinde çıkan uyumsuzluk sorunu, Microsoft'un belirli PC'lerde Mayıs 2019 güncellemesini durdurmasına yol açtı!
Windows 10'lu bilgisayarınıza Mayıs 2019 güncellemesini yüklemeyi düşünüyorsanız, bazı eski Intel sürücüleri sizi durdurabilir.
Microsoft'a göre bazı Intel Rapid Storage Technology sürücüleriyle (15.1.0.1002 ve 15.5.2.1053 arasındaki sürümler) Mayıs 2019 güncellemesi arasında bir uyumsuzluk sorunu yaşanıyor. Bu nedenle Intel sürücülerinin bu sürümlerini kullanıyorsanız, güncellemeyi yükleyemiyorsunuz. Güncellemeyi yüklemeye çalışmanız halinde ise karşınıza şu uyarı geliyor:
"Gelen kutusu depolama sürücüsü iastora.sys bu sistemlerde çalışmaz ve Windows'ta kararlılık sorunlarına neden olur."
Bu sürücüler, Intel Optane bellek gibi farklı depolama yapılandırmalarını yönetmekte ve çeşitli RAID dizilişlerinin (RAID 0/1/51/0) bakımında kullanılıyor.
Sorunu çözmek için Intel sürücülerini en az sürümüne güncellemeniz gerekiyor. Tabi ki sadece Intel sürücüsünü değil, genel olarak bütün sürücülerinizi güncel tutmanızda fayda var. Intel sürücülerini güncellemek için donanım üreticinizin web sayfasına bakabilirsiniz. Sürücüleri bulamazsanız, ilgili Rapid Storage sürücülerini Intel'in sayfasından edinebilirsiniz.
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