Mega, UWP Uygulaması Geliştiriyor!
Dosya paylaşım hizmeti Mega, hem Windows 10'da hem de Windows 10 Mobile'da büyük bir sürprize hazırlanıyor!
Bir uygulama ekosisteminin gelişmesi için yeni ve güncel uygulamaların devamlı olarak geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Microsoft'un Evrensel Windows Platformu ise yeni bir katılımcının ilgisini çekmeyi başardı: Bulut depolama hizmeti Mega.
Aggiornamenti Lumia'nın haberine göre Yeni Zelanda merkezli firma şu an kendi Windows 10 ve Windows 10 Mobile evrensel uygulmasını geliştirmek üzere çalışıyor. Uygulama şu an dosyalarınızı depoladığınız Cloud Drive'a ulaşmanıza izin veriyor. Transfer Manager bölümünde ise indirmelerinizi ve karşıya yüklemelerinizi görebiliyor, yönetebiliyorsunuz.
Bunların yanında Windows Phone'da bir süredir zaten sahip olduğunuz otomatik fotoğraf gönderme işlevini kullanabiliyorsunuz. Bu işlevi ayarlar üzerinden etkinleştirmeniz mümkün. Uygulama "evrensel" olduğu için artık ölü olarak kabul edilen Windows 10 Mobile işletim sisteminde de çalışıyor. Telefondaki deneyim PC'dekine çok benziyor ancak "geçici dosya paylaşma" işlevi, söylenene göre sadece mobil uygulamada, Pro kullanıcıları için sunuluyor.
Uygulama, Mağaza'da beta etiketiyle sunulsa da daha çok alpha aşamasında olduğunu ve henüz tam anlamıyla kararlı olmadığını rahatça söyleyebiliriz. Uygulamayı cihazınızda test etmek istiyorsanız, bunun için uwp.alpha@mega.nz adresine bir epsota gönderebilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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