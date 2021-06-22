Megabayt Nedir, Megabit Nedir? İkisi Aynı Şey mi, Değilse Ne Farkları Var?

Çoğu zaman aynı şey olduğu sanılan Megabayt (MB) ve Megabit (Mb) terimleri aslında çok farklı şeyleri temsil ediyor. O zaman megabayt nedir; megabit nedir? Megabayt ve megabit arasında ne fark var?

Megabayt Nedir, Megabit Nedir? Ne Farkları Var?

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