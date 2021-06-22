Megabayt Nedir, Megabit Nedir? İkisi Aynı Şey mi, Değilse Ne Farkları Var?

Megabayt (MB) ile megabit (Mb) terimlerinin aynı şey olduğunu sanan ne kadar çok insan olduğunu biliyor musunuz? Aslında aralarında önemli bir fark var. O zaman megabayt nedir, megabit nedir? Megabayt ve megabit arasında ne fark var? Kısaltmaları neredeyse aynı olan megabayt ve megabit hakkında bilmeniz gereken her şeyi açıkladık.
Aslına bakarsanız, megabayt yani MB ve megabit, yani Mb'nin farklı olması bazen kafa karıştırıcı olabiliyor. Farkı anlamak için, "bit" terimini anlatarak başlamakta yarar var.
Bit Nedir?
Bit, dijital verinin çok küçük bir birimidir. Sekiz tane bit bir araya geldiğinde, bir bayt oluşur. 1 megabit, 1 milyon bit içerir. 1 megabayta ulaşmak için 8 megabite ihtiyacınız vardır.
Sabit disklerin, verinin ve dosyaların boyutlarını ölçerken kullanılan birimler, çoğu zaman "bayt"tır. İnternet veri aktarım hızını ölçerken ise genellikle "bit" kullanılır. Veri boyutları günümüzde büyük olduğundan, gigabayt (GB) veya terabayt (TB) terimlerine bayttan daha çok rastlarsınız. 1GB, 1024MB veriyi temsil ederken 1TB, 1024GB veriyi temsil eder.
Dolayısıyla bir terabayt içinde fazlasıyla bayt bulunuyor.
Kısaltmalar Arasındaki Fark
Megabit, megabayttan daha küçük olduğundan, kısaltmasında küçük "b" harfi kullanılır. Kısaltması, "Mb"dir. Daha büyük olan megabayt, büyük harfli "B"yi kullanır ve kısaltması, "MB"dir.
İnternet veri hızlarını anlatırken Mb sıkça kullanılsa da, genel olarak veri aktarım hızı söz konusu olduğunda ikisinin de kullanıldığını görüyoruz. İnternet hızı söz konusu olduğunda, kısaltmaya çoğu zaman "her saniyede" (İngilizcesi per second) anlamına gelen "ps" eki gelir. Böylece Mb yerine "Mbps" veya "MBps" kısaltmaları ortaya çıkar.
Farkı Bilmek Neden Önemli
İnternet hizmeti satan firmalar, neredeyse her zaman "Mb" yani megabit değerini kullanırlar. 100Mbps ilk bakışta internet bağlantısı için inanılmaz bir hız gibi görünebilir, ancak saniyede 100 megabayt aktarabileceğiniz anlamına gelmez. Burada saniyede 100 megabit veri aktarımı, yani saniyede maksimum 12,5MB aktarımdan bahsedilmektedir.
Bunun bir pazarlama taktiği olduğu açıktır, çünkü rakamlar büyük göründükçe ilgi çekme olasılığı artabilir. Bazen bu sayılara "e kadar" sözcükleri eklenir (örneğin 50Mbps'ye kadar) - bu durumda söylenen hıza her zaman, özellikle yoğun saatlerde ulaşamayabilirsiniz.
Megabit ve Megabayt Nasıl Hesaplanır?
Bir megabayt (MB) içerisinde 8 megabit (Mb) olduğunu hatırlamanız yeterli. Megabiti megabayta dönüştürmek için onu sekize bölmelisiniz. Matematikle aranız iyi değilse, dönüşümler için Google'ı veya Chrome'un arama çubuğunu kullanabileceğinizi unutmayın. Örneğin "8Mb to MB" yazarak 8 megabiti megabayta dönüştürebilirsiniz.
Neden 1.000 değil 1.024?
Bu yazımızın konusu olmasa da, kısaca bu konuyu da açıklamak istedik. Örneğin uzun süre 1 kilobayt 1024 bayttır ancak sabit disk üreticileri, uzun bir süredir 1024 yerine 1000'i kullanıyorlar. Örneğin bir sabit disk üreticisi 1TB dediğinde, 1024GB değil 1000GB'lık alandan bahsediyor.
Yeni aldığınız 1TB'lık sabit diskin Windows'ta 930GB civarı görünmesinin nedenlerinden biri de budur.
Bununla birlikte bilgisayar RAM'lerinde RAM'in ikili sayılarla hesaplandığını görürüz. Bu yüzden 8GB RAM, 8192MB'a denk gelecektir.
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