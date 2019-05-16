Meltdown ve Spectre Krizi Büyüyor
Araştırmacılar, Meltdown ve Spectre tehlikelerinin sadece bir başlangıç olduğunu söylüyor.
- Ercan Uğurlu
Geçtiğimiz sene Spectre ve Meltdown güvenlik açıkları sebebiyle başı çok ağrıyan Intel, kendini bir anda 32 dava karşısında bulmuştu. Meltdown ve Spectre açıklarının 1995 yılına kadar dayanan CPU'larda olduğu bilinirken, özellikle 2011 yılından sonra piyasaya çıkan Intel işlemcili bilgisayarların önemli risk altında olduğu belirtilmiş, Intel tarafından yayınlanan güncellemelerle açıklar giderilmişti. Ancak gelen bilgilere göre araştırmacılar yeni açıklar tespit etmiş.
Yapılan araştırmaya göre, Intel'in Spectre ve Meltdown krizi dinmiş değil. Araştırmacılar tarafından 4 yeni güvenlik açığı tespit edilirken, Intel tarafından da konuyla ilgili bilgi hızlı olarak paylaşıldı ve güvenlik yamaları da kullanıcılarla paylaşıldı.
Eğer Intel'in 2011 yılından bu yana satışa sunduğu işlemcileri kullanıyorsanız, Intel'in yeni firmware güncellemerini kurmak güvenlik açıklarını kapatmanızda etkili rol oyayacak. Özellikle Intel'in 8'inci ve 9'uncu jenerasyon Core işlemcilerini ve 2'inci nesil Ölçeklenebilir Xeon işlemci ailesinden birini kullanıyorsanız, bu güncellemeleri es geçmemeli ve işletim sisteminizi de güncel tutmalısınız. Intel, özellikle bu tür güvenlik açıklarına karşı koruma sağlamanın en iyi yolunun, sistem yazılımını güncel tutmaktan geçtiğiniz belirtiyor.
Bu arada güvenlik açıklarını kapatmak için yayınlanan firmware güncellemeleri, performansa bir miktar olumsuz yansıyor. Intel, bununla ilgili verileri de resmi sitesinden yayınlamış durumda.
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