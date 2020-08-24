Merak edilen soru: Covid-19'da vakalar artarken ölümcüllüğü azalıyor mu?

Koronavirüste vaka sayıları artarken hastalığın ölümcüllüğü azalıyor mu? Bazı bilim insanları koronavirüsün artık daha az ölümcül olduğunu söylüyor, bazıları ise aksi görüşte.