Merak edilen soru: Covid-19'da vakalar artarken ölümcüllüğü azalıyor mu?

Son dönemde bazı Avrupa ülkelerinde koronavirüs vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. Avrupa ülkelerinin önemli bir kısmı ve ABD'de koronavirüs vakalarının sayısında artış görülürken, ölümler ve ağır vakalar, ilk dönemlerdekine göre daha düşük sayılarda seyrediyor. Örneğin, ventilatör kullanan hastalar Britanya'daki salgının zirvesinde 3.000'den 70'e düştü. Aynı zamanda, Birleşik Krallık'taki vaka sayısı birçok bölgede artmaya başladı.
Guardian'ın haberine göre bilim insanları henüz tam olarak ne olup bittiğinden emin değil. Bazı bilim insanları tıbbi müdahalelerin, ilaç tedavisinin hastalıktan komplikasyonları olanların tedavisinde daha başarılı olduğunu öne sürüyor.
Bazı bilim insanları ise farklı faktörlerin olduğunu savunuyor. Buna göre fikirlerden biri, Covid-19'un artık ölme veya ciddi komplikasyonlara maruz kalma olasılığı daha düşük olan gençleri hedef alması.
Peki, bu durum en kötü dönemi atlattığımızı mı gösteriyor?
Hayır. Çünkü diğer araştırmacılar, ABD'deki 20'li ve 30'lu yaşlardaki insanlar arasında son zamanlarda görülen ani artışlara dikkat çekiyor. Ve bu durum nedeniyle gençlerden hastalığı kapan yaşlıların sayısında da artış oluyor. Sonuç olarak ölümlerde bir artış yaşandı. Uzmanlar bu nedenle Avrupa'daki ve Birleşik Krallık'taki muhtemelen birkaç hafta içinde benzer bir durumun ortaya çıkabileceği konusunda uyarılarda bulunuluyor.
KORONAVİRÜS DAHA ÖZ ÖLÜMCÜL HALE Mİ GELİYOR?
Bazı bilim insanları bu fikri desteklemekte ve koronavirüsün daha az ölümcül hale geldiği görüşünü savunmakta. Virüslerin çoğunun en ölümcül özelliklerini kaybetme eğiliminde olduklarını işaret ediyorlar. Bu inanışın sebebi de virüsün konakçıları öldürmekle hiçbir fayda elde etmemesi. Bu görüşteki bilim insanları çoğu virüsün, bulaştığı insanları öldürmenin yararına olmayacağı için zamanla öldürücülük özelliğinin azaldığını ve koronavirüsün de bu yönde değişebileceğini söylüyorlar.Dolayısıyla bu eğilimin koronavirüste de ortaya çıktığına inanılıyor.
'BU KADAR KISA SÜREDE OLMAZ' GÖRÜŞÜ
Diğer araştırmacılar ise böyle bir sürecin bu denli kısa sürede gerçekleşmeyeceğini savunuyor.
Bir başka alternatif görüş de, bir kişiden diğerine bulaşan Covid-19'un bulaşıcılık gücünün sosyal mesafe sayesinde azaldığı yönünde.
VİRÜS DOZU MU AZALIYOR?
İnsanlar sosyal mesafe kurallarına uydukça maruz kaldıkları virüs dozu az olduğu için, bağışıklık sistemi bu virüslerle kolayca mücadele edebiliyor. Birden yüksek dozda virüs almaya göre daha avantajlı bir durum söz konusu. Tüm bu görüşlerin hangisinin gerçeklik payı olduğu, hangisinin ihtimal dışı olduğu önümüzdeki süreçte yapılacak daha fazla araştırma ve deneyim ile çözülecek.
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