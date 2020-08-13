Merak edilen soru: Zamanda yolculuk neden imkansız değil? İşte yanıtı:

Zamanda yolculuk mümkün. Hatta herkes zamanda yolculuk yapabilir. İşte nedeni:

Zamanda yolculuk neden imkansız değil? İşte yanıtı

Popular Science Türkiye'nin yeni videosunda zamanda yolculuk konusu işlendi.

Herkes zamanda yolculuk yapabilir. Aslına bakarsanız, isteseniz de istemeseniz de saniyede bir saniyelik sabit bir hızla zaman yolculuğu yapıyoruz. Gelin birlikte görelilik kanunuyla zaman yolculuğunun neden imkansız olmadığını birlikte keşfedelim. İşte zamanda yolculukla ilgili bilinenler:

Yeni Başlayanlar İçin Zaman Yolculuğu | Popular Science TürkiyeYeni Başlayanlar İçin Zaman Yolculuğu | Popular Science Türkiye
Herkes zamanda yolculuk yapabilir. Aslına bakarsanız, isteseniz de istemeseniz de saniyede bir saniyelik sabit bir hızla zaman yolculuğu yapıyoruz. Gelin birlikte görelilik kanunuyla zaman yolculuğunun neden imkansız olmadığını birlikte keşfedelim. Karşınızda Yeni başlayanlar için zamanda yolculuk. Diğer Paradoks videoları için: Daha fazla bilim için Popular Science'ı sosyal ağlarda takip etmek için tıklayın! Facebook için; Twitter için; Instagram için; Podcast için; Bu kanal Popular Science Türkiye'nin resmi YouTube hesabıdır! #PopularScienceTürkiye #ZamanYolculuğu #Paradoks

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