Merak Edilen Telefon Samsung Galaxy S22 Elimizde!

Samsung, sonunda Galaxy S22 serisini tanıttı ve elimizde de şu an Galaxy S22 modeli var. Bu videoda herkesin merak ettiği Galaxy S22'yi yakından tanıyacak ve özelliklerini değerlendireceğiz. Ancak geçmeden önce Samsung'un Galaxy S22 serisiyle tasarım ve pek çok noktada en büyük fark ortaya koyduğu telefonun kuşkusuz Galaxy S22 Ultra olduğunu söyleyerek başlayabiliriz. Zira S22 Ultra'da bir önceki modele kıyasla tasarım farklılıklarının yanı sıra S Pen'i de telefona dahil eden Samsung, elimizdeki Galaxy S22 modeliyle ise Galaxy S21'e oldukça yakın bir telefon üretmiş demek gayet mümkün. Peki, hiç mi farklılık yok derseniz, şimdi yakından incelemeye başlayalım.
Samsung Galaxy S22 ön inceleme videosunu hemen yukarıda izleyebilirsiniz.
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