Merakla Beklenen 2 Dev Oyun İçin Şok Karar: İkisi de Ertelendi!

Activision Blizzard'ın merakla beklenen iki dev oyunu, Overwatch 2 ve Diablo 4, şok bir erteleme kararıyla karşı karşıya. Üstelik bu ertelemeler, 2022 yılını bile aşabilecek kadar ciddi görünüyor!

Overwatch 2 ve Diablo 4 İçin Şok Erteleme!

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