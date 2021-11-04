Merakla Beklenen 2 Dev Oyun İçin Şok Karar: İkisi de Ertelendi!

Activision Blizzard'ın merakla beklenen iki dev oyunu, Overwatch 2 ve Diablo 4, şok bir erteleme kararıyla karşı karşıya. Üstelik bu ertelemeler, 2022 yılını bile aşabilecek kadar ciddi görünüyor!