Merakla Beklenen 2 Dev Oyun İçin Şok Karar: İkisi de Ertelendi!

Activision Blizzard, merakla beklenen 2 büyük oyunu Overwatch 2 ve Diablo 4'ün ertelendiğini açıkladı ve heyecanlı oyuncuları bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı. Şirket, 3. çeyrek kazancını açıkladığı toplantıda şu açıklamayı yaptı: "Gelecek yıl Blizzard'dan önemli miktarda bir içeriği oyunculara sunacağız. Bununla birlikte, Overwatch 2 ve Diablo IV'ün ertelendiğini bildirmek zorundayız."
Bu açıkça, her iki oyunun da başlangıçta çizilen yol haritasına göre fazlasıyla ertelendiğini gösteriyor, ancak ifadenin ilk yarısında kullanılan dile dikkat etmeye değer. Gelecek yıl (2022) için beklenen 'önemli miktarda içerik' olmasına rağmen, bu iki oyunun buna dahil olup olmadığı pek açık değil. Bu nedenle, hem Overwatch 2 hem de Diablo 4 için 2023 yılına kadar beklememiz bile gerekebilir gibi görünüyor.
Diablo 4 için gecikme, kısmen oyunun yönetmeni ve baş tasarımcısının Ağustos ayında şirketten ayrılmasından kaynaklanıyor ve benzer bir hikaye, oyun direktörü Jeff Kaplan'ın Nisan ayında ayrılmasıyla Overwatch 2 için de geçerli.
Yayıncı, yayın gecikmelerini geliştirme ekiplerinin oyunları daha da cilalaması için fırsat olarak gördüğünü açık bir şekilde söylese de, cinsel taciz ve ayrımcılık suçlamalarının ekipleri yetersiz kadroya veya tamamen yeni üyelere bıraktığı bir gerçek.
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