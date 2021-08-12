Galaxy Z Fold3'te Ekran Altı Kamera Varken Galaxy Z Flip3'te Neden Yok?

Galaxy Z Fold3, Samsung'un UDC (Ekran Altı Kamera) teknolojisine sahip ilk akıllı telefonu olma özelliğine sahip. İlginç olansa, aynı tanıtım etkinliğinde tanıtılan diğer bir katlanabilir telefon olan Galaxy Z Flip3'te ekran altı kamera bulunmaması. Yani UDC, sadece büyük modele özel bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Peki ama Samsung, ekran altı kamerayı Galaxy Z Fold3'e yerleştirirken kapaklı Galaxy Z Flip3'ü neden es geçti?
Samsung temsilcileri, bu durumu telefonların form faktörü ile ilgili olduğunu söylüyor. Daha doğrusu, büyük bir 7,6 inç katlanabilir ekranın ekran altı kamera teknolojisi için daha uygun olduğunu düşünüyor. Ayrıca kaliteli selfie çekimleri, Samsung'a göre Galaxy Z Flip3 kullanıcısının günlük yaşamının daha önemli bir parçası.
Aslında Samsung bunu söyleyerek, UDC'nin Galaxy Z Flip3'teki 10 MP selfie kamerasının yeteneklerine ulaşamayacağını kabul etmiş oluyor. Galaxy Z Fold 3, UDC teknolojisine daha uygun çünkü telefon zaten kapak ekranının üzerinde standart bir selfie kamerasına sahip. Yani ekran altındaki kamera ek bir özellik gibi duruyor. Galaxy Z Fold3 ile selfie çekenler, zaten kapak ekranının üzerindeki kamerayı kullanacaktır. Bu arada, Galaxy Z Flip 3'ün selfie kamerası tam olarak kaliteli selfie'ler çekilmesini amaçlıyor.
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