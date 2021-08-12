Galaxy Z Fold3'te Ekran Altı Kamera Varken Galaxy Z Flip3'te Neden Yok?

Samsung, sün tanıttığı yeni katlanabilir telefonlarından Galaxy Z Fold3'te ekran altı kamera kullanırken, aynısını Galaxy Z Flip3'te neden yapmadı? İşte Samsung'dan gelen itiraf gibi açıklama...