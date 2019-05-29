Mercedes-Benz X-Class testte!
Mercedes-Benz'in Pick-Up kültürünü bambaşka bir boyuta taşıyan yeni canavarı X-Class test merkezimizdeydi...
- Cenk Tarhan
Mercedes-Benz daha önce Pick-Up segmentinde hiç boy göstermemişti. Ancak X-Class pick-up'ı ilk defa tanıtıldığında, firmanın bu dünyaya giriş yaparken geleneksel tarzından ve kalitesinden ödün vermediğini görmüştük.
Test merkezimize konuk olan Mercedes-Benz X-Class'ın yeni üyesi, V6 motorlu 350d 4Matic bu felsefenin bir ürünü.
4MATIC sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi ile her türlü yol şartının üstesinden rahatlıkla gelebileceğinin sinyalini veren pick-up 258 beygir gücü üreten 6 silindirli V6 dizel motora sahip. Bu aracın sadece arazide ya da şehir dışında kullanılmayacağının, şehir içinde de prestijli bir ulaşım aracı olarak görev yapacağının bilincinde olan firma geleneksel Mercedes konforunu ve kalitesini aracın hem dışına hem de iç kabinine yansıtmış.
Dynamic Select seçeneği sayesinde kullanıcı beş sürüş modundan birini seçiyor ve aracın karakterini kendi keyfine göre ayarlıyor. Bu sürüş modları Comfort, Eco, Sport, Manual ve Off-Road olarak adlandırılıyor.
3.150 metre dingil mesafesine sahip olan X-Class 2.2 metre yüksekliğinde. Yani oldukça cüsseli bir pick-up'la karşı karşıyayız. Farklı arazi tiplerine uyum sağlamak için dört çekerin dinamiğini değiştirmek mümkün. Yüksek sürüş dinamikleri için 4MAT, arazide artırılmış tutuş için 4H ve ağır arazi koşullarında 4L olmak üzere üç seçenek bulunuyor. Bu seçenekler orta konsolun alt tarafında yer alan bir switch ile değiştiriliyor.
Aracın iç tasarımı alışılageldik Mercedes kalitesini yansıtıyor demiştik. Sürüş sırasında dizel gürültüsünün hemen hemen hiç duyulmadığı X-Class'ta kaliteli süspansiyon sayesinde son derece konforlu bir seyir deneyimi yaşanıyor. Elektrikli koltuklar oldukça rahat, aracın ön panelinde, gösterge tablolarının arasında bulunan küçük ekranda navigasyon bilgisinden sürüş moduna birçok seçeneği menüleri kullanarak görüntülemek mümkün.
Elbette Mercedes'lerde alıştığımız sağ ekran genel olarak tüm multimedia, navigasyon bilgisi, araç ayarları, geri görüş kamerası vesaire, 180 derece çevre görüntülemesi gibi seçenekleri içeriyor. Ekran dokunmatik değil, tüm ayarlamaları kolçağın altında yer alan dokunmatik yüzey veya altındaki çevirmeli joystick'i ve çevresindeki düğmeleri kullanarak yapıyorsunuz.
Oldukça yüksek bir araç olan X-Class ile her türlü arazi koşuluna yolda kalma çekincesini yaşamadan gözü kapalı girebiliyorsunuz. Testimizde bu açıdan bize oldukça güven verdi. Araç aynı zamanda 60 santimetreye kadar suda gidebiliyor. Turbo V6 motorun maksimum hızı 205 kilometre / saat, torku yüksek olduğundan ani hızlanmalarda oldukça başarılı manevralar yapmak mümkün. Yedi vitesli otomatik şanzıman görevini sessiz, sakin ve başarılı olarak gerçekleştiriyor.
X-Class on iki tuşlu direksiyon simidi sayesinde vücut duruşunu rahatlatırken, rahat bir pozisyonda sürüş keyfini artırıyor. Direksiyondaki düğmeleri kullanarak aracın hemen hemen tüm seçeneklerini değiştirebiliyorsunuz.
Arka tamponda bulunan basamak ve 90 derecelik açıyla açılan bagaj erişimi, yükleme yaparken kolaylık sağlıyor. Stop lambasına entegre olan LED aydınlatma ünitesi de arka alanın tamamını aydınlatabiliyor. Yükleme alanında bir de 12 voltluk soket bulunuyor.
Konfor ve güvenlik donanımlarına baktığımızda, Mercedes'in bu alanda binek araçları için geliştirdiği teknolojilerin X-class'a da aktarıldığını görüyoruz. Yedi adet hava yastığı, iki adet çocuk koltuk bağlantısı bulunuyor. Aktif güvenlikte ise "Aktif Fren Asistanı" ve "Şerit Takip Asistanı" gibi elektronik sistemler mevcut. "Elektronik Stabilite Programı", "Hız Sabitleme Sistemi" ve "LED farlar" standart olarak sunulurken, isteğe bağlı olarak "360 derece geri görüş kamerası" da sipariş edilebiliyor.
Sonuç olarak baktığımızda, Mercedes ilk kez girdiği Pick-Up segmentinde, X-Class ile özellikle Premium pick-up severler arasında başarılı olacağa benziyor. Güçlü motorlar ve zengin donanım seçenekleriyle pazara giren X-Class, hem çok yönlü taşıma yeteneği olsun, hem off-road'a yatkın olsun, hem de Güvenlik ve konfor donanımları ile bir aile otomobili huzuru versin diyenlerin ilgisini çekeceğini düşünüyoruz.
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