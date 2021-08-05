Mesh Destekli 2 Yeni Wi-Fi Menzil Genişletici

Evlerde Wi-Fi sinyallerini her yere taşıyabilmek için en yaygın kullanılan ürünler Wi-Fi menzil genişleticiler (range extender). Her ürün grubunda tüketicilere çok geniş seçenek sunan TP-Link®, iki yeni menzil genişletici modelini satışa sundu. Aynı kasaya sahip olan RE215 ve RE315 modellerinin en önemli farkı, hızları.
İki yeni menzil genişletici de çift kanal desteğine sahip. RE215 modeli 5GHz bandında 433 Mbps, 2.4GHz bandında 300 Mbps; RE315 modeli ise 5GHz bandında 867 Mbps, 2.4GHz bandında ise 300 Mbps kablosuz hızlara sahip. Bu yüksek hızlar ile bir evin ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilen ürünler ile yüksek hız gerektiren online oyun ve HD film gibi uygulamalar sorunsuzca yapılabiliyor.
Kolayca Mesh ağı oluşturuluyor
TP-Link'in bu iki yeni menzil genişleticisi OneMesh desteğine sahip. TP-Link'in Mesh teknolojisi olan OneMesh desteği olan bir modem ya da yönlendirici ile kolayca Mesh ağı oluşturabiliyorlar. TP-Link, hemen hemen tüm yeni modellerinde OneMesh teknolojisi bulunduruyor. Bu sayede OneMesh destekli cihazlarla evdeki Mesh Wi-Fi ağı rahatlıkla genişletilebiliyor ve Mesh teknolojisinin avantajlarından yararlanılıyor. Mesh Wi-Fi ağında aynı ağ adı ve şifre ile evde kesintisiz bağlantı mümkün oluyor. Ev içinde dolaşırken cihazlar arasında geçişi kullanıcılar hissetmiyor, güçlü ve kesintisiz bağlantının keyfi sürülüyor.
RE215 ve RE315 Wi-Fi menzil genişleticiler, Wi-Fi performansını artıran pek çok özellikle donatılmış. Bunlar arasında bulunan Uyarlanabilir Yol Seçimi özelliği, yönlendiriciye giden en hızlı bağlantı yolunu otomatik olarak seçiyor ve cihazları her zaman hızlı ve stabil olarak ağa eriştiriyor. Bir diğer özellik ise Yüksek Hız Modu. Bu mod, veri gönderilen bant ve veri alan bant ile yüksek hızda bağlantı sağlamak için 5GHz ve 2.4GHz kanallarının bant genişliğini birleştiriyor ve performansı en üst seviyeye çıkarıyor.
İki menzil genişleticinin de üzerinde 2x2 MIMO destekli Ethernet girişi yer alıyor. Bu sayede cihazlar erişim noktası (access point) olarak da işlev görüyorlar. Aynı zamanda bu girişe kablo ile ağa erişebilen cihazlar da bağlanabiliyor.
TP-Link'in Tether uygulaması sayesinde son derece kolay kurulup yönetilebilen menzil genişleticilerin fiyatları ise şöyle:
- RE215: 40 USD (KDV dahil)
- RE315: 43,50 USD (KDV dahil)
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