Mesh Destekli 2 Yeni Wi-Fi Menzil Genişletici

TP-Link, aynı kasaya sahip, Wi-Fi hızları farklı olan iki yeni menzil genişletici modelini satışa sundu. RE215 ve RE315 model adlı ürünler, OneMesh teknolojisine sahip ve kolayca bir Mesh ağı oluşturabiliyorlar.