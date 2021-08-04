Elm Sokağı Kabusu'nun Gerçek Bir Olaya Dayandığını Biliyor muydunuz?

Pek çok kişinin en büyük korkularından birine dönüşen Elm Sokağı Kabusu'nun ve Freddy Krueger'ın arkasında gerçek bir hikaye olabileceği hiç aklınıza gelir miydi?