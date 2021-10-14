Mesh Destekli İki Yeni WiFi Menzil Genişletici

TP-Link, iki yeni WiFi menzil genişleticiyi satışa sundu. RE230 ve RE300 model menzil genişleticiler AC teknolojisine sahip, çift bantlı ve Mesh desteği bulunuyor.

Mesh Destekli İki Yeni WiFi Menzil Genişletici

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