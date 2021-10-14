Mesh Destekli İki Yeni WiFi Menzil Genişletici

Evlerin yapısal sorunları ya da başka nedenlerle modemden gelen WiFi sinyalleri evin her bölümüne yeterli güçte ulaşamayabiliyor. 'Ölü bölge' olarak tanımlanan bu sorunun çözümü için en yaygın kullanılan ürünler WiFi menzil genişleticiler. Dünyanın en büyük ağ ürünleri üreticisi olan TP-Link, geniş ürün yelpazesine iki yeni menzil genişleticiyi daha ekledi. AC destekli, çift bantlı, OneMesh teknolojisine sahip olan RE230 ve RE300 modellerinin farklı hızlara sahip.
RE230 model menzil genişletici toplamda 750 Mbps; RE300 model ise 1200 Mbps kablosuz hızlara sahip. Evdeki ölü bölge sorununu çözen bu ürünlerle, aynı zamanda yeni ağ teknolojilerinin sağladığı avantajlarla daha verimli bir ağ oluşturuluyor. Çift bant desteği sayesinde daha geniş bant gerektiren uygulamalar (HD film, online oyun gibi) otomatik olarak 5GHz bandına, e-posta, web'te sörf gibi uygulamalar ise 2.4 GHz bandına yönlendiriliyor. Bu sayede her uygulama sorunsuz olarak yapılabiliyor; ağ trafiği dağıtılmış oluyor. Ayrıca RE230 modelinde hızlı Ethernet bağlantı noktası yer alıyor. Bu sayede kablo ile ağa dahil edilebilen cihazlar RE230 üzerinden ağa erişebiliyorlar.
Kolay kurulum, kolay Mesh ağı oluşturma
İki yeni menzil genişletici, TP-Link OneMesh destekli bir modem ya da yönlendirici ile kullanıldığında kolayca bir Mesh WiFi ağı oluşturabiliyor. Böylece aynı ağ adı ve şifre ile evin içinde kesintisiz bir internet sağlanıyor; Mesh teknolojisinin sağladığı avantajlardan yararlanılıyor.
Her iki menzil genişleticinin kurulumu ve sonrasında denetimi de son derece basit. WPS tuşu sayesinde kolayca modem/yönlendiriciyle eşleştirilen ürünler, akıllı sinyal göstergesi yardımıyla en uygun yerdeki prize takılarak çalışır hale getiriliyorlar. TP-Link'in ücretsiz Tether uygulaması ile akıllı telefonlar üzerinden cihazlar her yerden kontrol edilebiliyor, erişim ayarları vb yapılabiliyor.
Evlerdeki WiFi ölü bölge sorununu çözmek için geliştirilen iki yeni menzil genişleticinin tavsiye edilen satış fiyatları ise şöyle:
- RE230 : 40 USD (KDV dahil)
- RE300 : 48 USD (KDV dahil)
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