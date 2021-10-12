WhatsApp'a Yeni Bir Topluluk Özelliği Geliyor!

Facebook, WhatsApp ile ilgili yeni bir topluluk özelliği üzerinde çalışıyor.

WhatsApp'a Yeni Bir Topluluk Özelliği Geliyor!

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