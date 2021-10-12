WhatsApp'a Yeni Bir Topluluk Özelliği Geliyor!

Facebook, aynı zamanda sahibi olduğu mesajlaşma platformu WhatsApp'a yeni bir topluluk özelliği getirmek için çalışmalar yapıyor gibi görünüyor. Henüz aktif hale geçmemiş olan özellik, WhatsApp beta v2.21.21.6 sürümünün kodları arasında XDA Developers tarafından bulundu.
Kodu inceleyen uzmanlar, bu yeni özelliğin WhatsApp grup sohbetlerinden farklı olacağını söylüyor, ancak farkının ne olduğu konusunda net bir bilgi yok. Ancak bazı kod parçalarına bakıldığında kullanıcıların Community (Topluluk) özelliğini kullanmaya başladığında WhatsApp'ın işleyişinin değiştiğini ve topluluk yöneticilerinin insanları buraya linkler ve QR kodları ile davet edebildiği görülüyor.
WhatsApp Topluluklarının şu anda WhatsApp gruplarının yerine mi geçeceği yoksa onun yanında ek bir özellik olarak mı duracağı bilinmiyor, ancak kodlara bakıldığında ek bir özellik olma ihtimali daha yüksek görünüyor. Bununla birlikte, WhatsApp'ın grupları geliştirip topluluk formatına dönüştürme planları da olabilir.
Yeni özelliğin ne zaman aktif olacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor ancak en azından Facebook mühendislerinin üzerinde çalıştığını artık biliyoruz. Her durumda, bu konuda yeni bir gelişme olursa, sizleri bilgilendireceğiz.
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