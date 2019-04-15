Messenger, Yine Facebook'a Katılabilir!
Facebook, mesaj hizmetlerini birleştirme çalışmaları kapsamında "geri adım" atabilir mi?
Kendi altındaki tüm mesaj hizmetlerini bir araya getirmek isteyen Facebook, Messenger'ı da tekrar ana uygulaması şemsiyesi altına alabilir.
Araştırmacı Jane Manchun Wong, Facebook uygulamasında yaptığı incelemelerde arayüzün üst kısmında bir Messenger logosuna rastladı. Bu simgeye dokunulduğunda "Sohbetler" bölümü, birkaç temel sohbet işleviyle birlikte açıldı. "Sohbetler" işlevi şu an sesli arama, resim gönderme gibi işlevleri desteklemiyor. Bu işlevler daha sonraki güncellemelerde ortaya çıkabilir ancak Wong, Messenger uygulamasının ve Sohbetler'in "farklı pazarlara hizmet ettiğini" söylüyor.
Messenger, 2011'de ayrı bir uygulama olarak yayınlanmış ve işlevleri ana Facebook uygulamasından 2014'te kaldırılmıştı. Firmanın yeni bir hamleyle eskiye dönme ihtimali ise düşük. WhatsApp ve Instagram mesajlarına Sohbetler üzerinden ulaşmanın mümkün olup olmayacağı merak konusu.
CEO Mark Zuckerberg, Ocak ayında geliştiricilere mesaj hizmetlerini "en temel seviyelerde" tekrar inşa etmelerini, böylece aynı şekilde çalışmalarını sağlamalarını emretmişti. Böylece bir hizmette gönderilen mesajları diğerinde okumak mümkün hale gelecekti.
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