Meta Ödül Programını Gold+ HackerPlus ile Genişletiyor!

Meta, Facebook kullanıcı bilgilerini içeren büyük veri setlerinin güvenliğini sağlamanın yanı sıra, veri kazıma konusunda da önlem almaya çalışıyor. Buna bağlı olarak da hata ödül programında bir dizi genişleme yapmış durumda.
Geçtiğimiz 10 yıl içinde Facebook, hata programını Facebook web sitesinden, Instagram, WhatsApp, Quest, Workplace ve diğer platformları da dahil olmak üzere her kademedeki hizmetini kapsayacak şekilde büyütmüştü. Facebook'un 2011 yılından bu yana, 14 milyon doların üzerinde hata tespit ödülü ödediği bilinirken, gelen 150 bin rapordan 7 bin 800 adedi ödüle layık görüldü. Facebook'un adını Meta olarak değiştirmesinden sonra da bu sistemi devam ettirmesi bekleniyordu ki, şirket bu programı baştan tasarlama yoluna giderek menzilini genişletti.
Meta, açıkladığı Gold+ HackerPlus hata ödül programı ile daha geniş ölçekte ödüllendirme yoluna gidecekken, böylece yeni platformunu açıklara karşı daha sıkı sıkıya korumayı amaçlıyor. Programın detaylarını buradan öğrenebilirsiniz.
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