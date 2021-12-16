Fahrettin Koca, COVID-19 Aşısı İçin Alınan Yeni 3. Doz Kararını Duyurdu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 aşılarında hatırlatma dozu için daha önce alınan 6 ay şartının değiştirildiğini açıkladı. Omicron varyantına karşı tedbir olarak alınan yeni karara göre, ikinci dozun üzerinden 3 ay geçenler, üçüncü doz randevusu alabilecek!

COVID-19 Aşılarında Yeni Hatırlatma Dozu Kararı!

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