Meta'nın Quest 2'ye Ekleyeceği İddia Edilen Özellik, Başka Bahara Kaldı!

Meta Reality Labs başkan yardımcısı Andrew Bosworth'un yaptığı açıklamaya göre tam vücut takibi, söylentilerin aksine, yakın gelecekte Meta Quest 2'ye gelmeyecek. Bosworth, Instagram üzerinden düzenlediği yakın tarihli bir Soru-Cevap etkinliği sırasında, Quest 2'nin tasarımının birinin bacaklarını ve ayaklarını takip etmek için uygun olmadığını açık açık itiraf etti.
Bosworth, "Vücut takibi çok zor çünkü yüzünüzdeki kamera bacaklarınızı çok iyi göremiyor" dedi ve Meta, başlığının form faktörünü küçültmeye çalışırken bunun daha da zor hale geldiğini belirtti.
Bosworth daha sonra Quest 2'nin el ve kafa izleme verilerinin, bir kişinin gövdesinin ve kollarının nerede olduğunu doğru bir şekilde tahmin edebilmek için kullanılabileceğini, ancak aynı şeyin bacaklar ve ayaklar için geçerli olmadığını da sözlerine ekledi.
Bu açıklamalar, bu ayın başlarında Meta'nın Yazılım Geliştirme Kitine (SDK) tam vücut izleme desteğinin eklendiğini öne süren bir sızıntıyla tamamen çelişiyor. Ancak Bosworth, Soru-Cevap bölümünde bu sızıntıya da atıfta bulunarak; "biraz erken... ama [tam vücut takibi] her zaman baktığımız ve kesinlikle aklımızda olan bir şey" demeyi ihmal etmedi.
Kısacası özelliğin Quest 2'ye gelmesi pek olası görünmüyor. Ancak Bosworth'un açıklamalarına baktığımızda, yaklaşmakta olan Project Cambria başlığının tam vücut takibinden yararlanacak bir cihaz olmasının ihtimalinin arttığını söyleyebiliriz.
Meta'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre, yeni Project Cambria başlığı, Quest cihazlarının sağlayamadığı üst düzey bir VR performansı için fazladan ödeme yapmaya istekli deneyimli kullanıcılara yönelik olacak.
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