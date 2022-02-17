Elektrikli Hummer'ın "Fazla Ağır" Olması, Menzili Kötü Vuracak!

GM efsanesi Hummer, elektrikli modelleriyle yeni bir çağ başlatıyor olabilir... Ancak en azından Car and Driver tarafından yayınlanan bir habere göre, eski Hummer'ın geride bırakamayacağı bazı izler var.
Yeni GMC Hummer EV'nin 4.110 kilogram boş ağırlığı ve "çok iyi olmayan-Al" 47 MPGe verimliliği bu izlerin arasında yer alıyor gibi gözüküyor. EV'ler genellikle içten yanmalı araçlara göre daha ağır olsa da, GM'nin EPA'ya bildirdiği boş ağırlık alışılandan da fazla görünüyor. Karşılaştırma için belirtmek gerekirse, 6.6L dizel V8'li 2022 GMC Sierra 3500 HD AT4, 3.201 kilogram ağırlığına sahip.
GM, amiral gemisi Edition 1 modelinin maksimum 530 kilometre menzili olduğunu söylüyor. GM'nin çok övülen Ultium pil teknolojisi göz önüne alındığında, bu menzilin beklenenin çok altında olduğunu söyleyebiliriz. ve tabii ki bunun en büyük sorumlusu ağırlık oluyor. Ayrıca 1.000'den fazla beygir gücüne sahip olmanın bedeli de bu noktada rahatlıkla görülebiliyor.
Yine de elektrikli bir aracı tamamen menziliyle yargılayamayız ve Hummer genel olarak oldukça verimsiz görünse de, oldukça güçlü ve yetenekli bir off-road aracı...
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