Google, Android'in Takip Sistemini Geliştirmek İçin Düğmeye Bastı!

Google, "yeni, daha özel reklamcılık çözümleri sunmak amacıyla Android'de Privacy Sandbox'ı oluşturacak çok yıllı bir girişim" başlattığını duyurdu.
Privacy Sandbox girişimi , Google'ın endüstrinin benimsemesini umduğu bir dizi açık standart haline gelecek bir dizi tekliften oluşuyor. Geçtiğimiz yıl, Google'ın sürdürdüğü temel yaklaşımlardan biri, insanları benzer tarama geçmişlerine sahip binlerce başka kullanıcıyla gruplandıran FLoC sistemiydi. Geçtiğimiz ay Chrome'un, yine göz atma geçmişinize dayanarak ilgilendiğinizi belirlediği beş konunun listesini yayıncılara sunmak için tarama geçmişinizi kullanmasına izin veren Konular (Topics) API'si bunun yerini aldı.
Dünkü duyuruda, Android güvenliği ve gizliliğinden sorumlu ürün yönetimi başkan yardımcısı Anthony Chavez, "üzerinde düşünülen çözümler, kullanıcı verilerinin üçüncü taraflarla paylaşımını sınırlayacak ve uygulamalar arası tanımlayıcılar olmadan çalışacak" dedi ve reklam kimliklerinin de buna dahil olduğunu söyleyebiliriz. Chavez, "Uygulamaların reklam SDK'larıyla entegre edilmesi için daha güvenli yollar da dahil olmak üzere, gizli veri toplama potansiyelini azaltan teknolojileri de araştırıyoruz" diyor.
Ancak şu anda fiilen yürütülmekte olan net bir yöntem yok ve Google tasarım ve test aşamasında. Bugünden itibaren şirket, geliştiricilerin "ilk tasarım tekliflerini gözden geçirebileceğini ve Android geliştirici sitesinde geri bildirim paylaşabileceğini" söyledi.
Google, yılın sonuna kadar bir beta sürümü ile, yıl boyunca geliştirici önizlemelerini yayınlamayı planlıyor. Google ayrıca "tasarımlar ve zaman çizelgelerinde düzenli güncellemeler" sözünü de veriyor. Şirket, "mevcut reklam platformu özelliklerini en az iki yıl boyunca desteklemeye" devam edeceğini ve "gelecekteki değişikliklerden önce önemli bir bildirimde bulunmayı" amaçladığını söylüyor.
Chavez ayrıca, "diğer platformların reklam gizliliğine farklı bir yaklaşım benimsediğini" kabul ederek Apple'ın iOS üzerindeki uygulama takibi şeffaflığı yaklaşımına atıfta bulundu. Ancak Chavez, bu yaklaşımı "geliştiriciler ve reklamcılar tarafından kullanılan mevcut teknolojileri açıkça kısıtlamak" olarak nitelendirdi. Şirket, işletmelerin kullanıcılara hedefli reklamlar sunması ve bu reklamların alakalı olduğundan emin olması için hala bir yol sağlaması gerektiğine inanıyor.
Chavez, "Bu girişimin başarılı olması için endüstrinin her yerinden girdiye ihtiyacımız olduğunu biliyoruz" derken şirket, bugün yayınladığı açıklamada birçok ortağın açıklamalarına da yer verdi. Bunlar arasında Snap, Duolingo, Rovio, Activision Blizzard ve her biri Android uygulama kullanıcılarının gizlilik gereksinimlerine saygı gösterme konusunda benzer duygular ifade eden diğer yedi uygulama üreticisi yer alıyor.
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