Meta'nın Sanal Gerçeklik Platformu Horizon, Kısa Sürede 300 Bine Ulaştı!

Facebook, geleceğini sanal gerçeklik ve Metaverse şeklinde inşa etme fikrinde oldukça ciddi ve bu fikir, insanların, markaların ve teknoloji devlerinin Metaverse'e ilgi duymasıyla destekleniyor. Meta olarak yeniden markalaşan Facebook, sosyal medyanın ötesine geçme aşamasında donanım ve yazılım alanlarında milyarlarca dolar harcadı. Şimdi ise bunun karşılığını almaya başlıyor gibi görünüyor.
Meta'nın şu an en yüksek profilli platformu, Horizon Worlds isimli sosyal VR platformu. Horizon Worlds'ün aralık ayı başlarında ABD ve Kanada'daki tüm kullanıcılara sunulmasından bu yana, aylık kullanıcı sayısı 10 kat artmış ve bu platformun toplam ziyaretçisi 300 bin kişiye çıkmış durumda. Meta sözcüsü Joe Osborne bu rakamı doğrularken, bu rakamın Horizon Worlds ve Horizon Venues kullanıcılarını içerdiğini söyledi. VR konferans deneyimi sunan Horizon Workrooms ise bu rakamın dışında.
Horizon Worlds'te bugüne kadar 10 bin ayrı dünya tasarlanmış ve içerik oluşturuculara yönelik özel Facebook grubunun da 20 binden fazla üye sayısına ulaşmış. Bir çeşit sosyalleşme platformu olarak da tanımlayabileceğimiz Horizon Worlds'ün nasıl bir yer olduğunu anlamak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.
It's time. 10,000 worlds have already been created. Drop in and play, build or just hang out. The possibilities are endless. pic.twitter.com/VWc83PkuDV— Horizon Worlds (@HorizonWorlds) February 16, 2022
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