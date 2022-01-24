Metaverse'ten Arsa Almak Ne Kadar Mantıklı?

Sosyal medya devi Facebook'un ismini Meta olarak değiştirmesiyle birlikte; metaverse dünyasında arsa yatırımları çok büyük bir ivme kazandı. Peki, bu ne kadar mantıklı?

Metaverse'ten Arsa Almak Ne Kadar Mantıklı?

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101'de 20 Ocak'ta teknolojik ürünler olacak! İşte kampanya broşürü
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Apple, iPhone 13'ün Yardımıyla Cep Telefonlarında Yine 1 Numara Oldu!
HONOR Band 6'da Artık 95 Egzersiz Modu Var
Kripto Dünyasına Özel Opera Tarayıcı: Opera Web3 Tarayıcıyı Hemen Deneyin!
Microsoft'un Activision'ı Satın Almasına Çok Sert Bir Tepki Daha Geldi!
Metaverse'ten Arsa Almak Ne Kadar Mantıklı?

 

 