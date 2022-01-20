Microsoft'un Activision'ı Alması, Sony Cephesinde Korkuya Neden Oldu!

Microsoft'un Activision - Blizzard'ı satın alması, Sony'nin canının fazlasıya sıkmış gibi görünüyor. Japon devinden gelen kısa açıklamada, Activision oyunlarının çoklu platform desteği sunmaya devam etmesi gerektiği söyleniyor.

Sony'yi Microsoft korkusu sardı

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