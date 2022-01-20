Microsoft'un Activision'ı Alması, Sony Cephesinde Korkuya Neden Oldu!

Wall Street Journal'da yayınlanan habere göre Sony, Activision oyunlarının PlayStation konsollarına gelmeye devam etmesi gerektiğini düşünüyor. Microsoft, Activision'ı satın aldığını açıkladığından beri, Sony'nin değeri 20 milyar dolar gibi büyük bir düşüş yaşadı. Dahası, Activision oyunlarının Xbox ve PC'lere özel olarak yayınlanma ihtimali de bulunuyor. Zira Microsoft, kendi platformlarının bu yolla PlayStation karşısında güç kazanmasını isteyebilir
Kısa bir açıklama yayınlayan Sony, "Microsoft'un sözleşmeye dayalı anlaşmalara uymasını ve Activision oyunlarının çok platformlu olmasını sağlamaya devam etmesini bekliyoruz" dedi. Microsoft Gaming başkanı Phil Spencer ise, daha önce Activision oyunlarının çeşitli platformlarda desteklendiğini ve Microsoft'un bu toplulukları gelecekte desteklemeye devam etmeyi planladığını belirtmişti.
Ancak bazı oyunların platforma özel olması da kaçınılmaz gibi görünüyor. Bloomberg teknoloji muhabiri Dina Bass, birkaç gün önce Microsoft'un PlayStation konsolları için Activision oyunlarını dağıtmaya devam etmeyi planladığını, ancak Xbox'a özel oyunlar da planlandığını söyleyen bir tweet atmıştı.
Activision, Overwatch, Diablo, World of Warcraft, Candy Crush, StarCraft ve tabii ki Call of Duty gibi çoğu insanın hemen tanıyacağı popüler oyunları üretiyor. Sony'nin oyun dünyasındaki konumu konusunda neden endişe duyduğu, sırf bu oyunları gördüğümüzde bile anlaşılabilir bir hal alıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın