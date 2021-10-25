Meteoroloji Uydusu MetOp-SG B, Fırlatılmaya Hazır!

Yeni nesil meteoroloji uydusu, entegrasyon sürecinde önemli bir adımı daha başarıyla geçti.

Meteoroloji Uydusu MetOp-SG B, Fırlatılmaya Hazır

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Dizüstü bilgisayarınız ne kadar güvenli?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
KRAFTON PUBG: NEW STATE'i Tüm Dünyada Yayınlıyor
4K Ekranlı Bir Laptop Almak Ne Kadar Mantıklı? 4K Laptop Alınır mı?
Apple, Uygulama Mağazası App Store'da Uyguladığı Kuralları Değiştiriyor!
Ay'da Kullanılmak Üzere, Elektrikli Bir Motosiklet Geliştirildi!
Oyun Dünyasında Taşları Yerinden Oynatacak Bir Satın Alma Daha Gerçekleşti!

 

 