Dev Gezegen Jüpiter'e Çarpan Çarpana: Bu Sefer Kameraya Yakalandı!

Jüpiter'de yaşanan göktaşı çarpmaları hız kesmiyor. Son çarpma olayları ise, kameralara böyle yakalandı!

  • Levent Öztürk
Dev Gezegen Jüpiter'e Çarpan Çarpana
Ko Arimatsu / Kyoto Üniversitesi

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