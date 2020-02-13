Micron'un LPDDR5 Bellek Çipleri, Her Şeyi Değiştirecek!

ABD'li yarı-iletken devi Micron'un yeni nesil düşük güçlü DDR5 belleğini (LPDDR5) tanıtması ile beraber, şu ana kadar sunulan en güçlü Apple cep telefonu için de heyecan arttı. Yeni çipin 5G desteğine sahip olabilecek ilk iPhone'da kullanılması bekleniyor. Yani bu çip, iPhone 5G için de umutları arttırıyor.
Ancak LPDDR5, kendisini ilk olarak Mi 10 üzerinde gösterecek. Xiaomi'nin yeni üst seviye telefonu, bilgisayarların değil, cep telefonlarının en son teknolojiyi taşıdıkları yeni bir çağın başlangıcı olarak görülüyor.
Yeni bileşen, çok fazla güç tüketimi veya alan istemeden yüksek performans gerektiren cihazlar için ideal bellek sistemi olarak görülüyor.
LPDDR5, Micron'un söylediğine göre, her üç gereksinimi de karşılayarak, öncülerine göre %50 daha hızlı veri erişimi sağlıyor ve %20 daha az enerji tüketiyor.
Micron'un verilerine göre LPDDR5, %5 daha iyi batarya ömrü ve yaklaşık %20 hız kazancı sağlıyor. Daha yüksek güç verimliliği ile beraber bu tahmini sayılar sırasıyla %10 ve %40'a çıkıyorlar.
Yüksek pikselli kameraların popülerliğinin artması, modern uygulamaların devasa bant genişliği istemesi ve AI ile beraber de LPDDR5'in, 2020 yılında üst seviye telefonlar için varsayılan bellek teknolojisi olacağı tahmin edilebilir.
Samsung'un da Micron'un izinden giderek kendi üst seviye cihazlarında kullanacağı bir LPDDR5 bellek çipi geliştirip geliştirmeyeceği ise henüz belli değil.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın