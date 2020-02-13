Micron'un LPDDR5 Bellek Çipleri, Her Şeyi Değiştirecek!

İlk olarak Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Mi10'da karşımıza çıkmasını beklediğimiz LPDDR5 bellek çipleri, iPhone için de yeni bir dönemin kapısını açabilir!

13 Şubat 2020 19:00

Levent Öztürk