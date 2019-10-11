Microsoft'ta, 20 Yılın Ardından Gelen Ayrılık!
Microsoft'un önemli ismi, geride kalan yaklaşık 20 yılın ardından şirketten ayrılacağını duyurdu!
- Levent Öztürk
Microsoft Oyun CVP'si Mike Ybarra, firmada geçirdiği yaklaşık 20 yılın ardından yeni maceralara atılmaya hazır gibi gözüküyor. Twitter üzerinde yaptığı açıklamada Xbox ekibine çalışmaları için, oyuncular ile hayranlara ise destekleri için teşekkür eden yönetici, artık ayrılma vaktinin geldiğini bildirdi.
Ybarra, Microsoft'a Haziran 2000 tarihinde (LinkedIn'e göre) sistem mühendisi olarak katılmıştı. 2006 yılında Windows 7 için Windows Ürün Yönetimi Genel Müdürü oldu. 2009 yılının Ekim ayında ise Xbox'ta Xbox Live Genel Müdürü olarak ait olduğu noktayı bulmuştu.
Mike Ybarra, Xbox ekibinin sosyal medya üzerindeki en aktif üyelerinden biri oldu ve sürekli olarak hayranlar ile etkileşim halindeydi.
Yöneticinin Microsoft'taki rollerini kimin üstleneceği ise henüz belli değil. Bu roller arasında Xbox Live, Xbox Game Pass, Mixer gibi önemli başlıklar var.
Ybarra, gideceği yeni şirketin ismini vermezken, bu ayrılığın kendisini son görüşümüz olmadığını belirtmeyi de unutmadı.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın