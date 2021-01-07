Microsoft'un 2021'de Öldüreceği Windows 10 Uygulamaları ve Servisleri

Microsoft sürekli olarak hem Windows 10'u hem de Microsoft 365 abonelik hizmetini güncelliyor ve değiştiriyor. Bu da genellikle bazı eski veya az kullanılan uygulamaların ve özelliklerin iptal edilmesi anlamına geliyor.
Microsoft tarafından öldürülen (veya daha iyi, daha güvenli alternatiflerle değiştirilen) hizmetler ve uygulamalar nadiren kullanılsa da, yine de bunlara güvenmeye devam eden çok sayıda kullanıcı bulunuyor. TechRepublic Microsoft'un 2021'de desteğini durdurduğu tüm uygulama ve hizmetleri, beklenen emeklilik tarihleriyle birlikte listeledi.
Kullandığınız bir uygulama veya ürün aşağıda listelenmişse, alternatifleri aramaya başlamalısınız. Kullandığınız şeye bağlı kalmak isteyebilirsiniz ancak yine de bu uygulama veya hizmeti kullanmaya devam etmeniz önerilmiyor, zira artık güncellenmiyor veya desteklenmiyor olacaklar. İptal edilmesi ve desteğinin kesilmesi uygulamanın güvenlik açıklarına sahip olmasından dolayı da olabilir.
Microsoft'un 2021'de İptal Edeceği Uygulama ve Hizmetler
11 Ocak'ta Microsoft'un Exchange Online hizmeti artık TLS 1. 0 ve TLS 1. 1 protokollerini desteklemeyecek. E-posta gönderip almak için Exchange Online kullanıyorsanız, daha fazla güvenlik sunan TLS 1.2'ye yükselttiğinizden emin olmalısınız.
Çevrimiçi toplantıları yönetmek için Skype for Business Online kullanıyorsanız, 15 Şubat'a kadar vaktiniz var. Bundan sonra, bunun yerine Microsoft Teams'in en son sürümünü kullanmanız gerekecek.
Windows 10 ile birlikte gelen orijinal Microsoft Edge web tarayıcısı mart ayından itibaren destek almayacak. Bunun yerine, kullanıcıların, Chromium web motoruna dayalı olarak yeniden oluşturulan yeni Microsoft Edge sürümünü kullanmaları öneriliyor. Son tarih, 9 Mart.
Internet Explorer 11 için Microsoft 365 desteği 17 Ağustos'ta sona erecek. Başka bir deyişle, Microsoft'un eski web tarayıcılarından bir diğeri de hayatının sonuna geliyor. Microsoft 365'in hizmetleri ve çevrimiçi uygulamaları artık Internet Explorer 11'i desteklemeyecek.
Eylül sonunda ise Microsoft, Visio Web Erişimi (Visio Hizmeti) ve SharePoint Online için Web Bölümü kapatılacak ve bunun yerine müşteriler Visio Online'a taşınacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın