Microsoft'un 2021'de Öldüreceği Windows 10 Uygulamaları ve Servisleri

Microsoft'un 2021 yılı içerisinde kapatacağı Windows 10 ve Office 365 hizmetleri - uygulamaları belli oldu. Eğer bu hizmet veya uygulamaları kullanıyorsanız, yeni alternatif aramaya başlamanızda yarar var.