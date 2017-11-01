Microsoft Andromeda Çizimleri Görüldü
Microsoft'un yeni katlanabilir melez cihazı, yeni bir cihaz kategorisi oluşturabilir!
Lumia 650'nin piyasaya sürülmesinden beri yaklaşık 2 yıl geçmiş durumda. Microsoft bu süre içerisinde mobil piyasada çok başarılı olamadığı için yazılım geliştirmeye yoğunlaştı. Ancak görünüşe bakılırsa şirket mobil donanımı henüz tamamen terk etmiş değil.
Kod adı 'Andromeda' olan katlanabilir çok ekranlı tablet/telefon/notebook melezi bir cihaz yakın zamanda ortaya çıktı. Söylentilere göre Microsoft şu an çift ekranlı UWP yazılımını test etmekle meşgul. Cihaz ayrıca kendi kalemine sahip olacak ve Mail, Calendar ve hatta Courier'i bile beraberinde getireceği söyleniyor.
Diğer yeni bir bilgi ise, cihazın ekranlarını geliştiren ekibin başında, Kinect ve HoloLens'ten de sorumlu olan Alex Kipman bulunuyor. Bu da cihazın hologram desteğine sahip olabileceği tahminlerinin ortaya çıkmasına sebep oldu.
Yine de Andromeda'nın bir akıllı telefon olmadığını, ancak arama, yazışma ve iletişim için de kullanılabilen portatif bir dijital not defteri olduğunu unutmamak gerek. Anlaşıldığı kadarıyla Andromeda bir Surface Phone yerine geçmesi için tasarlanmamış, yani Microsoft bu cihazla yeni bir tür bağlı donanım geliştirmeye çalışıyor.
Ali Ruhi Öztürk
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