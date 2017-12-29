Microsoft, Andromeda Uygulamalarını Test Ediyor!
Microsoft'un Andromeda'sından heyecan verici bir detay daha ortaya çıktı!
Microsoft'un Andromeda OS adlı bir işletim sistemi üzerinde çalıştığına dair dedikoduları son günlerde sıkça duyar olduk. Windows Central'in yeni raporuna göre ise Microsoft, "Andromeda uygulamalarını" Microsoft Store'da test etmeye başladı bile.
Mağazada "Şurada mevcut" başlığının altında, PC, mobil, HoloLens, Xbox, Hub gibi cihazların arasında görünen "8828080", yeni platformu temsil ediyor. Bu sayı aynı zamanda Microsoft'un bir telefon numarası ((425) 882-8080).
Microsoft'un Windows 10'u daha modüler hale getirmeye yönelik bir çalışması olan Andromeda OS, işletim sisteminin farklı cihazlarda sadece gerekli bileşenlerini yüklemeyi sağlayacak. İşletim sisteminin Cshell olarak bilinen arayüzü farklı ekran boyutlarına ve şekillerine ayak uyduracak.
Andromeda OS'u Andromeda adlı cihazla karıştırmayın - ikincisi, sıkça duyduğumuz Surface phone'un bir başka adı. Bu cihazın iki ekranlı, katlanabilen bir tablet olması ve Andromeda OS ile çalışması bekleniyor.
Rapor, 8828080 platformuna yönelik birkaç üçüncü parti uygulamanın da mağazada göründüğünü söylüyor. Bunlar arasında Spotify ve birkaç oyun var.
Tüm bunlar, Andromeda OS'un resmi tanıtımına biraz daha yaklaştığımızı gösteriyor. Yeni detaylar ortaya çıktıkça bilgimiz de artacak. Emin oluğumuz bir şey varsa, o da 2018'in fazlasıyla heyecanlı geçeceği.
Zeynel A. Öztürk
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