Windows 10 Güncellemesinin Kurulum Sorunları Baş Ağrıtıyor

Windows 10'un Kasım toplu güncellemesi bazı hatalar içeriyor ve bazı kullanıcıların bilgisayarlarına kurulmuyor. Problemin, görece olarak küçük bir kullanıcı kitlesini etkilediği belirtildi. Mayıs 2020 veya Ekim 2020 güncellemesini almış bilgisayarlara uygulanan KB4586781 güncellemesi gizemli bir hata mesajı ile sonlanıyor. Benzer bir durum daha önceki bazı toplu güncellemelerde de yaşamıştı.
Mesaj şöyle: "Some update files are missing or have problems. We'll try to download the update again later. Error code: (0x8007000d)."
Microsoft bu problem için henüz herhangi bir çözüm önermiş değil. Önümüzdeki günlerde bir açıklama yapılması bekleniyor. KB4586781 Windows 10 ve Microsoft Office ürünler için önemli güvenlik güncellemeleri de içeriyor.
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